Τζόλης: Σκόραρε και ήταν ο MVP στη νίκη της Μπριζ απέναντι στη Γάνδη
Άλλη μια φορά κομβικός για τη Μπριζ ο Χρήστος Τζόλης! Στη «Μάχη της Φλάνδρας» απέναντι στη Γάνδη ο 24χρονος Έλληνας διεθνής κλείδωσε τη νίκη στο 80ο λεπτό με δικό του γκολ, ήταν ο MVP και έστειλε την ομάδα του -προσωρινά- στην κορυφή του βελγικού πρωταθλήματος, αφού η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έχει αγώνα λιγότερο.
Η Κλαμπ Μπριζ επικράτησε 2-0 της Γάνδης εκτός έδρας, έκανε... άλμα κορυφής και περιμένει στραβοπάτημα της Σεν Ζιλουάζ. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις στο 4ο λεπτό με τον Βέτλεσεν, έπειτα από ασίστ του Βανάκεν.
Η ομάδα του Έλληνα άσου θα μπορούσε να έχει πετύχει κι άλλα γκολ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως ο αντίπαλος τερματοφύλακας Ντάβι Ρόεφ ήταν σε καταπληκτική μέρα. Τελικά, αυτός που σφράγισε το ζωτικής σημασίας τρίποντο για τη Μπριζ ήταν ο Τζόλης στο 80'. Ύστερα από φανταστική ατομική ενέργεια του Κάρλος Φορμπς, ο αριστερός εξτρέμ της γαλανόλευκης βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και έστειλε τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.
Ο Χρήστος Τζόλης έχει συμβάλει τα μέγιστα στην προσπάθεια του βελγικού συλλόγου να κατακτήσει τον φετινό τίτλο. Σε 26 συμμετοχές για το πρωτάθλημα μετρά 9 γκολ και 13 ασίστ, ενώ συνολικά στη σεζόν έχει 18 γκολ και 22 ασίστ σε 47 παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις.
Battle of Flanders? Conquered! ⚔️#jupilerproleague #gntclu pic.twitter.com/4tvqCiCFnN— Pro League (@ProLeagueBE) April 26, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.