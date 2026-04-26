Ο Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη Μπριζ, καθώς στο διπλό κορυφής της ομάδας του μέσα στη Γάνδη, ο Έλληνας άσος ήταν ο MVP και σφράγισε τη νίκη με δικό του γκολ.

Άλλη μια φορά κομβικός για τη Μπριζ ο Χρήστος Τζόλης! Στη «Μάχη της Φλάνδρας» απέναντι στη Γάνδη ο 24χρονος Έλληνας διεθνής κλείδωσε τη νίκη στο 80ο λεπτό με δικό του γκολ, ήταν ο MVP και έστειλε την ομάδα του -προσωρινά- στην κορυφή του βελγικού πρωταθλήματος, αφού η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έχει αγώνα λιγότερο.

Η Κλαμπ Μπριζ επικράτησε 2-0 της Γάνδης εκτός έδρας, έκανε... άλμα κορυφής και περιμένει στραβοπάτημα της Σεν Ζιλουάζ. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις στο 4ο λεπτό με τον Βέτλεσεν, έπειτα από ασίστ του Βανάκεν.

Η ομάδα του Έλληνα άσου θα μπορούσε να έχει πετύχει κι άλλα γκολ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως ο αντίπαλος τερματοφύλακας Ντάβι Ρόεφ ήταν σε καταπληκτική μέρα. Τελικά, αυτός που σφράγισε το ζωτικής σημασίας τρίποντο για τη Μπριζ ήταν ο Τζόλης στο 80'. Ύστερα από φανταστική ατομική ενέργεια του Κάρλος Φορμπς, ο αριστερός εξτρέμ της γαλανόλευκης βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και έστειλε τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Ο Χρήστος Τζόλης έχει συμβάλει τα μέγιστα στην προσπάθεια του βελγικού συλλόγου να κατακτήσει τον φετινό τίτλο. Σε 26 συμμετοχές για το πρωτάθλημα μετρά 9 γκολ και 13 ασίστ, ενώ συνολικά στη σεζόν έχει 18 γκολ και 22 ασίστ σε 47 παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις.