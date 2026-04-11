Με πέναλτι του Χρήστου Τζόλη στο 80’, η Κλαμπ Μπριζ επικράτησε 2-1 της Σεντ Τρούιντεν με μεγάλη ανατροπή.

Σπουδαία νίκη με ελληνικό χρώμα για την Κλαμπ Μπριζ, που επικράτησε 2-1, εκτός έδρας, με ανατροπή της Σεντ Τρούιντεν και ουσιαστικά την πέταξε εκτός διεκδίκησης του τίτλου, με τον Χρήστο Τζόλη να πετυχαίνει το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ίτο στο 22’, όμως η Μπριζ πρώτα ισοφάρισε στο 48’ με τον Φέτλεσεν και εν συνεχεία πήρε τους τρεις βαθμούς χάρη σε εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Έλληνα μεσοεπιθετικού στο 80’.

Οι νικητές έπιασαν έτσι κορυφή στη βαθμολογία των playoffs του βελγικού πρωταθλήματος, με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ να είναι στο -2 αλλά να έχει ματς λιγότερο. Όσο για τον Τζόλη, έφτασε τα 16 γκολ σε 44 συμμετοχές φέτος, ενώ έχει μοιράσει και 21 ασίστ.