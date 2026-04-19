Καναδάς: Το πρώτο γκολ οφσάιντ που μέτρησε λόγω του κανονισμού Βενγκέρ
Τι κι αν ο σκόρερ βρισκόταν σε εξόφθαλμη θέση οφσάιντ; Το γκολ της Πασίφικ ενάντια στη Χάλιφαξ για το καναδικό πρωτάθλημα μέτρησε κανονικά, καθώς στη διοργάνωση έχει εφαρμοστεί, πειραματικά, ο ριζοσπαστικός κανονισμός για το οφσάιντ που πρότεινε ο Αρσέν Βενγκέρ!
Αυτός αναφέρει πως πρέπει όλο το σώμα του ποδοσφαιριστή να είναι εκτεθειμένο, έτσι ο Αλεχάντρο Ντίαθ είδε το τέρμα του να μετράει, καθώς ο τελευταίος αμυντικός κάλυπτε ένα μέρος του.
Αναμενόμενα, η φάση έγινε viral, με πολλούς να αναρωτιούνται αν υπάρχει περίπτωση να υιοθετηθεί ο κανονισμός και σε μεγαλύτερες διοργανώσεις στο μέλλον, αν και τόσο η UEFA, όσο και η IFAB είναι αρνητικές... Ο εν λόγω κανονισμός, που αναφέρεται ως daylight offside, προτάθηκε από τον Αλσατό πρώην προπονητή σε μία προσπάθεια να αυξηθούν τα γκολ που σημειώνονται στους αγώνες, σε μία εποχή που η τεχνολογία έχει φέρει ακυρώσεις τερμάτων για χιλιοστά.
We saw the impact of Arsène Wenger's 'daylight offside' rule in the Canada in the match between the Halifax Wanderers and Pacific FC.— Kalshi FC (@KalshiFC) April 19, 2026
This counted as a goal. pic.twitter.com/kJndHbAbdD
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.