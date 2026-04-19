Η καναδική Πασίφικ έβαλε γκολ οφσάιντ, το οποίο όμως μέτρησε λόγω του κανονισμού που πρότεινε ο Αρσέν Βενγκέρ.

Τι κι αν ο σκόρερ βρισκόταν σε εξόφθαλμη θέση οφσάιντ; Το γκολ της Πασίφικ ενάντια στη Χάλιφαξ για το καναδικό πρωτάθλημα μέτρησε κανονικά, καθώς στη διοργάνωση έχει εφαρμοστεί, πειραματικά, ο ριζοσπαστικός κανονισμός για το οφσάιντ που πρότεινε ο Αρσέν Βενγκέρ!

Αυτός αναφέρει πως πρέπει όλο το σώμα του ποδοσφαιριστή να είναι εκτεθειμένο, έτσι ο Αλεχάντρο Ντίαθ είδε το τέρμα του να μετράει, καθώς ο τελευταίος αμυντικός κάλυπτε ένα μέρος του.

Αναμενόμενα, η φάση έγινε viral, με πολλούς να αναρωτιούνται αν υπάρχει περίπτωση να υιοθετηθεί ο κανονισμός και σε μεγαλύτερες διοργανώσεις στο μέλλον, αν και τόσο η UEFA, όσο και η IFAB είναι αρνητικές... Ο εν λόγω κανονισμός, που αναφέρεται ως daylight offside, προτάθηκε από τον Αλσατό πρώην προπονητή σε μία προσπάθεια να αυξηθούν τα γκολ που σημειώνονται στους αγώνες, σε μία εποχή που η τεχνολογία έχει φέρει ακυρώσεις τερμάτων για χιλιοστά.