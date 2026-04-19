Καναδάς: Το πρώτο γκολ οφσάιντ που μέτρησε λόγω του κανονισμού Βενγκέρ

Γιάννης Πολιάς
Η καναδική Πασίφικ έβαλε γκολ οφσάιντ, το οποίο όμως μέτρησε λόγω του κανονισμού που πρότεινε ο Αρσέν Βενγκέρ.

Τι κι αν ο σκόρερ βρισκόταν σε εξόφθαλμη θέση οφσάιντ; Το γκολ της Πασίφικ ενάντια στη Χάλιφαξ για το καναδικό πρωτάθλημα μέτρησε κανονικά, καθώς στη διοργάνωση έχει εφαρμοστεί, πειραματικά, ο ριζοσπαστικός κανονισμός για το οφσάιντ που πρότεινε ο Αρσέν Βενγκέρ!

Αυτός αναφέρει πως πρέπει όλο το σώμα του ποδοσφαιριστή να είναι εκτεθειμένο, έτσι ο Αλεχάντρο Ντίαθ είδε το τέρμα του να μετράει, καθώς ο τελευταίος αμυντικός κάλυπτε ένα μέρος του.

Αναμενόμενα, η φάση έγινε viral, με πολλούς να αναρωτιούνται αν υπάρχει περίπτωση να υιοθετηθεί ο κανονισμός και σε μεγαλύτερες διοργανώσεις στο μέλλον, αν και τόσο η UEFA, όσο και η IFAB είναι αρνητικές... Ο εν λόγω κανονισμός, που αναφέρεται ως daylight offside, προτάθηκε από τον Αλσατό πρώην προπονητή σε μία προσπάθεια να αυξηθούν τα γκολ που σημειώνονται στους αγώνες, σε μία εποχή που η τεχνολογία έχει φέρει ακυρώσεις τερμάτων για χιλιοστά.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Τελευταία Νέα