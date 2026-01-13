Η UEFA είναι αντίθετη με την ιδέα του νέου κανονισμού γύρω από το οφσάιντ που προτείνει ο Αρσέν Βενγκέρ και πιέζει για την καταψήφισή της στη συνεδρίαση της IFAB.

Ο «νόμος» Βενγκέρ και οι αλλαγές γύρω από τον κανονισμό του οφσάιντ που έχει προτείνει ο Αλσατός συνεχίζουν να διχάζουν τους νομοθέτες του ποδοσφαίρου. H FIFA μπορεί να στέκεται υπέρ και να πιέζει για την εφαρμογή της ιδέας του σε παγκόσμιο επίπεδο, όμως η UEFA μαζί με τις βρετανικές ενώσεις αντιτίθενται στα σχέδιά τους.

Σύμφωνα με τους «Times», η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θεωρεί τις αλλαγές γύρω από το οφσάιντ υπερβολικά δραστικές, σε σημείο όπου θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν το παιχνίδι. Με δεδομένο πως υπό τις νέες συνθήκες το σώμα ενός ποδοσφαιριστή θα πρέπει να είναι ολόκληρο μπροστά από εκείνο του αμυνόμενου για να θεωρηθεί εκτεθειμένο, στη Νιόν φοβούνται πως οι άμυνες θα οπισθοχωρήσουν στο γήπεδο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το μέτρο.

Ουσιαστικά η UEFA προειδοποιεί πως οι υποσχέσεις για ένα πιο επιθετικό παιχνίδι θα εκπυρσοκροτήσουν, με τις ομάδες να αμύνονται πιο βαθιά στον αγωνιστικό χώρο και το θέαμα προοδευτικά να μειώνεται. Το ρεπορτάζ συμπληρώνει πως στη συνεδρίαση της IFAB, του νομοθετικού οργάνου που είναι υπεύθυνο για τους κανονισμούς στο ποδόσφαιρο, οι τέσσερις βρετανικές ενώσεις θα καταψηφίσουν την πρόταση Βενγκέρ υπό την στήριξη της UEFA.

Την ίδια ώρα πάντως η FIFA και ο πρόεδρός της, Τζιάνι Ινφαντίνο, πιέζουν για το πράσινο φως, με τον Ιταλοελβετό πρόσφατα να σημειώνει: «Εξετάζουμε τον κανονισμό του οφσάιντ, ο οποίος έχει εξελιχθεί με την πάροδο των χρόνων και σήμερα απαιτεί ο επιτιθέμενος να βρίσκεται πίσω από τον αμυντικό ή στην ίδια ευθεία με αυτόν», δήλωσε. «Ίσως στο μέλλον ο επιτιθέμενος να πρέπει να βρίσκεται εξ ολοκλήρου μπροστά για να θεωρηθεί οφσάιντ».

Exclusive: Arsène Wenger’s plan for a radical change to the offside law is facing opposition from the British football associations and Uefa.



Story by @martynziegler and me for @TimesSporthttps://t.co/zeXnwPAfx0 — Sam Cunningham (@samcunningham) January 13, 2026

Τι είναι ο «νόμος» Βενγκέρ;

Ο λεγόμενος «νόμος Βενγκέρ» είναι μια πρόταση αλλαγής του κανονισμού του οφσάιντ που πρότεινε ο Αρσέν Βενγκέρ, νυν επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA. Στην παρούσα φάση, ένας παίκτης είναι σε θέση οφσάιντ αν οποιοδήποτε μέρος του σώματός του που μπορεί να σκοράρει βρίσκεται πιο πιο μπροστά, τόσο την μπάλα, όσο και τον προτελευταίο αμυνόμενο.

Η πρόταση Βενγκέρ ωστόσο αλλάζει άρδην τον κανονισμό, καθώς ένας ποδοσφαιριστής θα θεωρείται καλυπτόμενος αν οποιοδήποτε μέρος του σώματός του που μπορεί να σκοράρει βρίσκεται στη ίδια ευθεία ή πίσω από τον προτελευταίο αμυντικό. Με απλά λόγια, πρέπει ολόκληρο το σώμα του ποδοσφαιριστή να βρίσκεται εκτεθειμένο για να θεωρηθεί πως βρίσκεται σε θέση οφσάιντ.

Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται πως θα ευνοηθεί το επιθετικό παιχνίδι με περισσότερα γκολ, ενώ θα καταστήσει τον κανονισμό πιο «εύπεπτο» προς τους θεατές.