Παρότι η Ελλάδα είχε την κατοχή και τις ευκαιρίες, στο 90' η Μολδαβία εκμεταλλεύτηκε αμυντική αδράνεια και στην πρώτη της φάση κατάφερε να ισοφαρίσει στο φιλικό τεστ στο γήπεδο του Πανιωνίου (1-1).

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την εξαιρετική της πορεία στα μέχρι τώρα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ 2027, όπου μετρά τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και έχει «αγκαλιάσει» την κορυφή του ομίλου, η Εθνική Γυναικών υποδέχτηκε τη Μολδαβία στο γήπεδο του Πανιωνίου, όπου αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνεχίζει να δείχνει πολύ καλή εικόνα στα επίσημα παιχνίδια και αξιοποίησε το συγκεκριμένο φιλικό για δοκιμές. Στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης η «γαλανόλευκη» είχε τον έλεγχο, την κατοχή της μπάλας (77%) με το αποτέλεσμα να μην αντιπροσωπευτικό της εικόνας του ματς.

Η Ελλάδα βρήκε το γκολ όταν η Πατέρνα με εξαιρετικό σουτ που «σέρβιρε» η Μπράμε και έγραψε το 1-0. Στο 72’ η Εθνική είχε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο τέρμα, με την Μπρουκσάιρ κατέληξε στο δοκάρι με δυνατό σουτ.

Παρότι η εικόνα του αγώνα έδειχνε έλεγχο από την ελληνική πλευρά, στο 90’ η Μολδαβία εκμεταλλεύτηκε αμυντική αδράνεια και στην πρώτη της ουσιαστική φάση κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση (1-1),. Σε κενό τέρμα η Ρουμανόβιτσι σκόραρε διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα που δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τη συνολική εικόνα της αναμέτρησης. Λίγο πριν το φινάλε η Γιαννάκα δοκίμασε κεφαλία αλλά αυτή πήγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.