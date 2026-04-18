Ελλάδα - Μολδαβία 1-1: Την πλήγωσε στο φινάλε
Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την εξαιρετική της πορεία στα μέχρι τώρα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ 2027, όπου μετρά τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και έχει «αγκαλιάσει» την κορυφή του ομίλου, η Εθνική Γυναικών υποδέχτηκε τη Μολδαβία στο γήπεδο του Πανιωνίου, όπου αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1).
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνεχίζει να δείχνει πολύ καλή εικόνα στα επίσημα παιχνίδια και αξιοποίησε το συγκεκριμένο φιλικό για δοκιμές. Στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης η «γαλανόλευκη» είχε τον έλεγχο, την κατοχή της μπάλας (77%) με το αποτέλεσμα να μην αντιπροσωπευτικό της εικόνας του ματς.
Η Ελλάδα βρήκε το γκολ όταν η Πατέρνα με εξαιρετικό σουτ που «σέρβιρε» η Μπράμε και έγραψε το 1-0. Στο 72’ η Εθνική είχε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο τέρμα, με την Μπρουκσάιρ κατέληξε στο δοκάρι με δυνατό σουτ.
Παρότι η εικόνα του αγώνα έδειχνε έλεγχο από την ελληνική πλευρά, στο 90’ η Μολδαβία εκμεταλλεύτηκε αμυντική αδράνεια και στην πρώτη της ουσιαστική φάση κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση (1-1),. Σε κενό τέρμα η Ρουμανόβιτσι σκόραρε διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα που δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τη συνολική εικόνα της αναμέτρησης. Λίγο πριν το φινάλε η Γιαννάκα δοκίμασε κεφαλία αλλά αυτή πήγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
