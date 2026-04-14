Η Εθνική Ελλάδας Γυναικών νίκησε στα Νησιά Φερόε με 3-2 και επί της ουσίας κλειδώνει την πρωτιά στον 4ο Όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ 2027.

Άχαστη η Εθνική Ελλάδας Γυναικών. Η ομάδα του Βασίλη Σπέρτου επικράτησε στην έδρα των Νησιών Φερόρε με 3-2, έκανε το 3Χ3 στον 4ο Όμιλο της League C των προκριματικών του Μουντιάλ 2027 και με 9 βαθμούς επί της ουσίας κλειδώνει την πρωτιά, καθώς ακόμα και αν η Γεωργία κάνει δυο νίκες με τα Φερόε θα πρέπει να καλύψει κόντρα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα το 3-0 του Ηρακλείου.

Η Γαλανόλευκη πήρε προβάδισμα στο 8ο λεπτό, με υπέροχο σουτ της Μωραΐτου από το ημικύκλιου. Τα Νησιά Φερόε «απάντησαν» άμεσα, καθώς ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα η Σέβνταλ έβγαλε υπέροχη μπαλιά και η Γιοχάνεσεν με διαγώνιο σουτ ισοφάρισε.

Οι φιλοξενούμενες πίεσαν για να ανακτήσουν το προβάδισμα. Στο 14ο λεπτό η Κόγγουλη αστόχησε με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι, και στο 40' η Σαρρή έκανε αδύναμο πλασέ από καλό σημείο και δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία των γηπεδούχων. Τελευταία φάση ήταν στο 45+3', όταν η Πούλιου σούταρε στα σώματα από το ύψος του πέναλτι.

Η Ελλάδα ανέκτησε το προβάδισμα της στο 50+3'. Η Σαρρή εκτέλεσε το κόρνερ και η Γιαννακά με κεφαλιά από κοντά έβαλε εκ νέου μπροστά τη Γαλανόλευκη. Στο 58' η διαιτητής δεν έδωσε πεντακάθαρο πεναλτι σε μαρκάρισμα της κίπερ Γιόνσεν στην Κόγγουλη.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα «κλείδωσε» τη νίκη στο 78'. Σέντρα της Μπούκσαϊρ, η Πούλιου έστρωσε στη Δρακογιαννάκη, η οποία έκανε το 1-3 με δυνατό σουτ. Η Ελλάδα θα μπορούσε να πετύχει και 4ο γκολ στο 87' αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι έπειτα από διαγώνιο σουτ της Παπαθεοδώρου.

Το μόνο που άλλαξε μέχρι το φινάλε είναι η έκταση του σκορ. Στο 90+5' η Πεταλωτή με φανταστική απόκρουση έβγαλε μια εντυπωσιακή λόμπα σε κόρνερ, από το οποίο όμως η Ράιαν πήρε την κεφαλιά και διαμόρφωσε το τελικό 2-3.

Eλλάδα (Σπέρτος): Πεταλωτή, Μάρκου, Γκούνη (72′ Ζάγκλη), Παπαδοπούλου, Κοσκερίδου (27′ λ.τρ. Πούλιου), Σαρρή, Μωραΐτου, Χαλατσογιάννη (63′ Δρακογιαννάκη), Μπρούκσαϊρ, Γιαννακά (72′ Πατερνά), Κόγγουλη (63′ Παπαθεοδώρου).

Tο σύστημα διεξαγωγής των προκριματικών του Μουντιάλ Γυναικών

Εφόσον η Ελλάδα κλειδώσει στο 100% την πρωτιά θα μπει στο Path1 και θα αγωνιστεί κόντρα σε ομάδα που τερμάτισε 2η ή 3η σε όμιλο της League A, σε αγώνες διπλούς αγώνες που θα γίνουν τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Εφόσον προκριθεί τότε στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει ομάδα από το άλλο path, στο οποίο βρίσκονται όσες τερμάτισαν στην 4η θέση της Leage Α ή 2ες/3ες στη League B. Με την πρωτιά στη League C εκτός από την πρόκριση στα Play Off η Εθνική εξασφαλίζει και την άνοδο στη League B.

Η βαθμολογία