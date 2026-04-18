Σε φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε στην Καλαμαριά το σαρανταήμερο μνημόσυνο του 20χρονου Κλεομένη Αλήτσιου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από δολοφονικό χτύπημα στην καρδιά από οπαδό του Άρη. .Στο σημείο βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και πολίτες, ενώ παρών ήταν και κόσμος του ΠΑΟΚ, που θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του νεαρού.

Το «παρών» έδωσαν και εκπρόσωποι του συλλόγου. Την ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσώπησαν η CEO Μαρία Γκοντσάροβα και ο Αντρέ Βιεϊρίνια, ενώ από πλευράς Α.Σ. ΠΑΟΚ βρέθηκαν ο πρόεδρος του Συλλόγου, Άλκης Ησαϊάδης και ο Άκης Μπεκιάρης, καθώς και μέλη του ανδρικού τμήματος χάντμπολ.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κατά την αποχώρηση των παρευρισκομένων, αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε ελέγχους σε άτομα που αποχωρούσαν από το σημείο, στο πλαίσιο των μέτρων που είχαν ληφθεί στην περιοχή.

Οι ΣΦ ΠΑΟΚ για τα παιδιά της Ρουμανίας

Με ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αναφέρονται στις δράσεις που θα γίνουν για όσους έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στο 2026.

Η ανακοίνωση των οργανωμένων φίλων του «Δικεφάλου»:

«Στα 100 χρόνια από την ίδρυση του μεγάλου ΠΑΟΚ η μοίρα μας έπαιξε άσχημο παιχνίδι και αντί να γιορτάζουμε πενθούμε για τα αδέρφια που χάσαμε τόσο απροσδόκητα και τόσο άδικα. Εμείς, οι ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΟΚ τη ‘γιορτή’ θα την μετατρέψουμε σε ημέρα μνήμης και τιμής για τα αδικοχαμένα αδέρφια μας.

Την Κυριακή 19 Απριλίου οι Σύνδεσμοι της επαρχίας θα τιμήσουν στις 12.30 στα κοιμητήρια του Αρώνα Κατερίνης τον αδερφό μας Βαχο και από εκεί θα κατευθυνθούν όλοι στην Αλεξάνδρεια για να τιμήσουν τον Κώστα τον Βασίλη και τον Δημήτρη.

Οι Σύνδεσμοι της Θεσσαλονίκης στις 11:00 στο χωριό Στεφανινα θα τιμήσουν τον Θανάση και μετά θα κατευθυνθούν στα κοιμητήρια όπου αναπαύονται ο Χρήστος και ο Γιώργος και τέλος θα καταλήξουν στον αδερφό μας Κλεο.

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ

100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΟΚ».