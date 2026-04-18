«Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ»: «Και μόνο που έχασα τρεις ώρες από τη ζωή μου, είναι τρέλα»
Το ντοκιμαντέρ του Gazzetta για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ έρχεται!
Το άσπρο και το μαύρο, οι χαρές και οι λύπες, οι πιο ευχάριστες και οι πιο «πικρές» αναμνήσεις ζωντανεύουν μέσα από τα λόγια μερικών εκ των πιο πιστών φιλάθλων του Δικεφάλου του Βορρά.
Στο τρίτο teaser ο στρατηγός της ομάδας των τίτλων, Ραζβάν Λουτσέσκου χρησιμοποιεί μόνο μία λέξη για να περιγράψει ό,τι νιώθει για τον ΠΑΟΚ: «Αγάπη».
Ο Μπάνε Πρέλεβιτς αναφέρεται στην καρμική σχέση του με το σύλλογο κι ο Γιώργος Κωστίκος θυμάται τη μέρα που έχασε τρεις ώρες από τη ζωή του, παίζοντας για τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Γιώργος Κούδας θυμάται: «Εβαζα, έβγαζα το χέρι και συνέχιζα να παίζω»!
