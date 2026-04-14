Η Σάντος ενδεχομένως να μην αποτελέσει τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του Νεϊμάρ, καθώς η Σινσινάτι θέλει να τον φέρει στις ΗΠΑ με μεγάλη πρόταση.

Έπεισαν τον Μέσι, έπεισαν τον Μπουσκέτς, έπεισαν τον Σουάρες, γιατί όχι και τον Νεϊμάρ; Το MLS τα τελευταία χρόνια αποτελεί ποδοσφαιρικό «παράδεισο» για αστέρια που βαίνουν προς τη δύση της καριέρας τους, με την Ίντερ Μαϊάμι ιδίως να έχει εξελιχθεί σε μπλαουγκράνα «φωλιά» για πρώην παίκτες της Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο δεν είναι η μοναδική με μεγάλα όνειρα... Σύμφωνα άλλωστε με το «ESPN», μια ακόμα ομάδα του MLS θέλει να κάνει το «μπαμ» το καλοκαίρι και να ντύσει στα χρώματά της έναν από τους κορυφαίους παίκτες της προηγούμενης δεκαετίας.

Ο λόγος για την Σινσινάτι, η οποία ετοιμάζει μεγάλη πρόταση για να πείσει τον Νεϊμάρ να αποχωρήσει από τη Σάντος και να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 34 ετών. Το δημοσίευμα προσθέτει μάλιστα πως μέσα στο επόμενο διάστημα άνθρωποι του αμερικανικού κλαμπ θα συναντηθούν με τον πατέρα του Βραζιλιάνου προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του.

Σε περίπτωση πάντως που πράγματι οι δυο πλευρές δώσουν τα χέρια, η μετακόμιση του Νεϊμάρ στις ΗΠΑ θα προγραμματιστεί για μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.