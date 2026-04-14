Νεϊμάρ: Η Σινσινάτι θέλει να τον φέρει στο MLS
Έπεισαν τον Μέσι, έπεισαν τον Μπουσκέτς, έπεισαν τον Σουάρες, γιατί όχι και τον Νεϊμάρ; Το MLS τα τελευταία χρόνια αποτελεί ποδοσφαιρικό «παράδεισο» για αστέρια που βαίνουν προς τη δύση της καριέρας τους, με την Ίντερ Μαϊάμι ιδίως να έχει εξελιχθεί σε μπλαουγκράνα «φωλιά» για πρώην παίκτες της Μπαρτσελόνα.
Ωστόσο δεν είναι η μοναδική με μεγάλα όνειρα... Σύμφωνα άλλωστε με το «ESPN», μια ακόμα ομάδα του MLS θέλει να κάνει το «μπαμ» το καλοκαίρι και να ντύσει στα χρώματά της έναν από τους κορυφαίους παίκτες της προηγούμενης δεκαετίας.
Ο λόγος για την Σινσινάτι, η οποία ετοιμάζει μεγάλη πρόταση για να πείσει τον Νεϊμάρ να αποχωρήσει από τη Σάντος και να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 34 ετών. Το δημοσίευμα προσθέτει μάλιστα πως μέσα στο επόμενο διάστημα άνθρωποι του αμερικανικού κλαμπ θα συναντηθούν με τον πατέρα του Βραζιλιάνου προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του.
Σε περίπτωση πάντως που πράγματι οι δυο πλευρές δώσουν τα χέρια, η μετακόμιση του Νεϊμάρ στις ΗΠΑ θα προγραμματιστεί για μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Según un informe publicado por The Athletic, el FC Cincinnati se ha puesto en contacto con los representantes de Neymar y han iniciado conversaciones sobre un posible traspaso. 🧐— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) April 10, 2026
Más: https://t.co/MWbNYPIFru pic.twitter.com/ZH3P0jz4jF
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.