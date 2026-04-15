Δέκα μήνες μετά την ακύρωση της πρώτης δίκης για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα η υπόθεση επέστρεψε στα δικαστήρια και ο εισαγγελέας έβαλε στο επίκεντρο τις ευθύνες της ιατρικής ομάδας.

Μπορεί να έχουν περάσει 5,5 χρόνια από τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα (25/11/2020), όμως το ζήτημα των ευθυνών για την τραγική κατάληξη του «Θεού» παραμένει ανοιχτό και με...σκιές. Δέκα μήνες μετά την ακύρωση της πρώτης δίκης, εν μέσω του σκανδάλου για το ντοκιμαντέρ που γυριζόταν κρυφά γύρω από την υπόθεση, οι εμπλεκόμενοι επέστρεψαν στο δικαστήριο.

Επτά μέλη του ιατρικού προσωπικού του Ντιεγκίτο (γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος, νοσηλευτές) δικάζονται στο Σαν Ισίδρο για τουλάχιστον τρεις μήνες, κατηγορούμενοι για αμέλειες, οι οποίες ενδέχεται να προκάλεσαν τον θάνατο του λαϊκού ήρωα της Αργεντινής.

Το κατηγορητήριο αφορά «ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο» και οι κατηγορούμενοι κινδυνεύουν με ποινές φυλάκισης από 8 έως 25 χρόνια. Φυσικά, άπαντες αρνούνται οποιαδήποτε ευθύνη, επικαλούμενοι τον επιμέρους και περιορισμένο ρόλο τους στην περίθαλψη του «Pibe de Oro».

Έξω από το δικαστήριο βρέθηκαν και μερικοί θαυμαστές του Μαραντόνα, με σημαίες και πανό που ζητούσαν «Δικαιοσύνη για τον D10S».

Ο εισαγγελέας Πατρίσιο Φεράρι έκανε λόγο για «σκληρή, πρόχειρη και ελλιπή» κατ’ οίκον νοσηλεία, ενώ τόνισε πως η ιατρική ομάδα «αυτοσχεδίαζε» και «αγνόησε πολλαπλά προειδοποιητικά σημάδια», με το συμπέρασμα του να είναι πως «εγκατέλειψε τον Ντιέγκο Μαραντόνα στη μοίρα του, καταδικάζοντάς τον σε θάνατο».

«Ο υπεύθυνος για την υγεία του Μαραντόνα ήταν ο ίδιος»

Από την πλευρά του ο δικηγόρος των κορών του, Φερνάντο Μπουρλάντο, δήλωσε ξεκάθαρα: «Ο Ντιέγκο Μαραντόνα δολοφονήθηκε» και κατηγόρησε την ιατρική ομάδα ότι «έκανε τα πάντα ώστε να επιδεινωθεί η σωματική και ψυχική του κατάσταση. Είχε χιλιάδες πραγματικές πιθανότητες να ζήσει, αλλά εξαιτίας αυτών των ανθρώπων έφυγε από τη ζωή».

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης έκαναν λόγο για «σοβαρότατες αντιφάσεις» στην κατηγορία και «ποικίλους, συχνά αντικρουόμενους ισχυρισμούς», ενώ επισήμαναν πως ο Αργεντίνος Legend πέθανε από έμφραγμα.

«Ο υπεύθυνος για την υγεία του Μαραντόνα ήταν ο ίδιος ο Μαραντόνα, που άλλοτε έπαιρνε σωστές αποφάσεις και άλλοτε όχι», είπε δικηγόρος Βαντίμ Μιστσάντσου, αναφερόμενος στο... αμαρτωλό παρελθόν του «Χρυσού Αγοριού».