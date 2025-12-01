Η καρδιά του Μαραντόνα ταξιδεύει μόνη σε φορμόλη, η δίκη για τον θάνατό του έμεινε μετέωρη και μια απόπειρα κλοπής. Πέντε χρόνια μετά, η Αργεντινή περιμένει...

Πέρασαν πέντε χρόνια από τότε που θάφτηκε ένας άνθρωπος χωρίς καρδιά. Όνομα: Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Επάγγελμα: ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα και εθνικός ήρωας. Το όργανο αφαιρέθηκε από το σώμα ώστε να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο στη δικογραφία που ερευνά τον θάνατό του. Έτσι, ο θρύλος αναπαύεται σε τάφο δίπλα στους γονείς του, στο ιδιωτικό νεκροταφείο Bella Vista στο Μπουένος Άιρες, ενώ η «μηχανή» που τον κινούσε βρίσκεται 70 χιλιόμετρα μακριά, διατηρημένη σε φορμόλη, στο Τμήμα Παθολογικής Ανατομίας της αστυνομίας της επαρχίας Μπουένος Άιρες.

Όσοι το κράτησαν στα χέρια τους λένε πως ζυγίζει 503 γραμμάρια - σχεδόν όσο μια ποδοσφαιρική μπάλα - και ότι είναι σχεδόν διπλάσιο από το φυσιολογικό για έναν άνδρα 60 ετών. Είναι μια καρδιά καταπονημένη, γεμάτη μικρο-εγκεφαλικά, πληγωμένη ίσως και από όλες τις απογοητεύσεις που έζησε και προκάλεσε, τα τραύματα που δεν καταγράφονται στην αυτοψία και τα οποία - αυτά τουλάχιστον - πήρε μαζί του στον τάφο.

Η εκκεντρικότητα του θρύλου δεν σταμάτησε εκεί. Αρκετά ΜΜΕ της Αργεντινής είχαν αποκαλύψει ένα σχέδιο που έμοιαζε βγαλμένο από ταινία θρίλερ: οι «Μπάρα μπράβα» της Χιμνάσια και Εσγρίμα Λα Πλάτα, της τελευταίας ομάδας που προπονούσε ο Μαραντόνα, σχεδίαζαν να κλέψουν τα 503 γραμμάρια της καρδιάς του. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός και έθεσε σε συναγερμό ολόκληρη την αστυνομία του Μπουένος Άιρες. Αστυνομικοί περιπολούσαν νύχτα και μέρα, δρόμοι αποκλείονταν, τα πάντα ελέγχονταν στα στενά δρομάκια γύρω από το Τμήμα Παθολογικής Ανατομίας.

Οποιοσδήποτε πλησίαζε, ακόμα και αθώα φιγούρα, έμοιαζε με σκιά ύποπτη. Η απόπειρα, αν και ποτέ δεν εκδηλώθηκε σε πράξη, δημιούργησε μια αίσθηση ότι ακόμα και νεκρός, ο Μαραντόνα μπορούσε να κινεί τα νήματα μιας πόλης και να προκαλεί το χάος με την ίδια ακρίβεια που κάποτε σκόραρε στους αγωνιστικούς χώρους.

Κι ενώ η καρδιά φυλασσόταν σαν θησαυρός, η δίκη για τον θάνατό του βυθιζόταν στο αδιέξοδο. Η Χουλιέτα Μακίντατς, η δικαστής που είχε αναλάβει την υπόθεση, αποκαλύφθηκε πως κατέγραφε κρυφά τις συνεδριάσεις για τηλεοπτική σειρά με τίτλο «Θεία Δικαιοσύνη». Η δίκη ακυρώθηκε, η δικαστής παραιτήθηκε και αργότερα απολύθηκε. Το νομικό αίνιγμα παρέμενε άλυτο, σαν η ίδια η δικαιοσύνη να είχε αναστείλει την αναπνοή της μπροστά στην υπόθεση του ήρωα που πέθανε χωρίς να λάβει την τελική φροντίδα που του άξιζε.

Και ενώ οι θεσμοί βυθίζονταν στο χάος, έξω από τις αίθουσες υπήρχε ένας άλλος κόσμος που περίμενε, όχι από περιέργεια, αλλά από ανάγκη για δικαίωση. Περιμένουν μια απόφαση που θα τους πει ότι ο θάνατός του δεν χάθηκε στο κενό. Κανείς όμως δεν έχει απάντηση. Ο κόσμος περιμένει, όχι για εκδίκηση, αλλά για εκείνη τη μικρή, εύθραυστη αίσθηση ότι η ιστορία ενός ανθρώπου που εκτόξευσε όσους τον αγάπησαν δεν θα τελειώσει μέσα σε λάθη, σκάνδαλα και χαμένες ευθύνες. Και όσο η δίκη παραμένει μια υπόθεση που διαλύεται και ξαναστήνεται στον αέρα, ο λαός νιώθει πως μένει μετέωρος. Σαν να στέκεται έξω από μια πόρτα που δεν ανοίγει ποτέ, ακούγοντας τις φωνές μιας ιστορίας που ακόμη δεν θέλει να ειπωθεί μέχρι τέλους.

Η ιδιοφυΐα που, λίγο πριν πεθάνει, είχε κόψει πολλούς από τους δεσμούς με τους πιο αγαπημένους του ανθρώπους έγινε ο πρώτος εθνικός θρύλος της χώρας του που γεννήθηκε και θάφτηκε χωριστά από την καρδιά του. Τον Ντιέγκο τον λάτρεψαν σχεδόν όλοι, αλλά ίσως ο ίδιος δεν έμαθε ποτέ να αγαπά, ούτε καν τον εαυτό του. Με επιμονή και σχεδόν τελετουργική ακρίβεια, κατέστρεφε ό,τι του απέμενε. Κι έτσι, ο άνθρωπος που πρόσφερε ευτυχία σε εκατομμύρια, δεν μπόρεσε ποτέ να βρει τη δική του.