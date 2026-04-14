Με τα γνωστά προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, καθώς, Μεϊτέ, Κένι και Ζίβκοβιτς ακολούθησαν ατομικό, ενώ ο Ντεσπόντοφ τέθηκε εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά τα ερωτηματικά παραμένουν ανοιχτά και αφορούν κυρίως βασικές μονάδες.

Για ακόμη μία ημέρα οι Σουαλιό Μεϊτέ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τη διαθεσιμότητά τους στο κυριακάτικο παιχνίδι. Περισσότερο προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση του Σέρβου αρχηγού, με τον Λουτσέσκου να περιμένει την εξέλιξη μέσα στις επόμενες προπονήσεις.

Γι’ αυτό το λόγο το επόμενο 24ωρο θεωρείται καθοριστικό αναφορικά με το βαθμό ετοιμότητας των παικτών που βρίσκονται στο όριο, την ίδια ώρα που για ένα ακόμη κομβικό παιχνίδι των playoffs ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες ποδοσφαιριστών.

Την ίδια στιγμή, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία, μία ημέρα μετά την απόφαση για χειρουργική επέμβαση στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, εξέλιξη που ουσιαστικά τον θέτει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η προπόνηση της Τρίτης (14/4) περιλάμβανε προθέρμανση, παιχνίδι κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και τουρνουά τριών ομάδων στο φινάλε, με την ένταση να ανεβαίνει όσο πλησιάζει το παιχνίδι με την ΑΕΚ.