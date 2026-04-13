Τα προβλήματα δεν έχουν τέλος στον ΠΑΟΚ, με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ να οδηγείται σε επέμβαση και να τίθεται νοκ άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ένα ακόμη πλήγμα καλείται να διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ στην πιο κρίσιμη καμπή της χρονιάς, καθώς ο Κίριλ Ντεσπόντοφ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, βάζοντας πρόωρο τέλος στη σεζόν του.

Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός αγωνιζόταν εδώ και καιρό με έντονες ενοχλήσεις στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, ένα πρόβλημα που είχε εξελιχθεί σε χρόνιο και απαιτούσε συνεχή διαχείριση με θεραπείες και αγωνιστική επιβάρυνση.

Μέχρι τώρα ο Ντεσπόντοφ άφηνε πίσω του τον όποιο πόνο ένιωθε, «έσφιγγε τα δόντια, όπως λένε οι άνθρωποι της ομάδας, «αγωνιζόταν γιατί αυτό ήθελε αψηφώντας τον πόνο», ωστόσο το τελευταίο διάστημα η κατάσταση επιδεινώθηκε, με τις ενοχλήσεις να γίνονται πιο έντονες και να μην υποχωρούν, παρά τη συντηρητική αγωγή που ακολουθήθηκε.

Έτσι, μετά από κοινή απόφαση του παίκτη και του ιατρικού επιτελείου, κρίθηκε πως η μόνη λύση είναι η χειρουργική επέμβαση.

Αυτό σημαίνει ότι ο 29χρονος εξτρέμ δεν θα είναι διαθέσιμος για τα επόμενα πέντε παιχνίδια των playoffs και τον τελικό του Κυπέλλου, στερώντας από τον Ραζβάν Λουτσέσκου μία σημαντική επιθετική λύση στο πιο απαιτητικό σημείο της σεζόν.

Μέχρι σήμερα ο Βούλγαρος διεθνής εξτρέμ μετρά 30 συμμετοχές με πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ.