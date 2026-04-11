Σάλος στην Ιταλία: Τρεις ποδοσφαιριστές κατηγορούμενοι για ομαδικό βιασμό φοιτήτριας!

Παγκόσμιο σοκ έχει προκληθεί με την είδηση της κατηγορίας τριών ποδοσφαιριστών στην Ιταλία για ομαδικό βιασμό φοιτήτριας.

Το ιταλικό ποδόσφαιρο ολοένα και «μικραίνει» στα μάτια των ποδοσφαιρόφιλων. Μετά τον τρίτο σερί αποκλεισμό της Εθνικής Ιταλίας από το Μουντιάλ, ένα -ακόμη- σκάνδαλο έρχεται στο φως της δημοσιότητας και κάνει γνωστή τη χώρα για τους λάθος λόγους.

Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα, τρεις ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε Serie C και D, βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία για ομαδικό βιασμό φοιτήτριας!

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Αλέσιο Ρόζα, Φάουστο Περσέου και Κριστ Τζίζους Μαουέτε, με το περιστατικό να φέρεται να έλαβε χώρα στις 30 Μαϊου του 2025, όταν και διεξάγονταν οι πανηγυρισμοί για την άνοδο της ομάδας του Άστι στη Serie C.

Όπως υποστηρίζει η φοιτήτρια, βρισκόταν σε ευάλωτη κατάσταση όταν βρέθηκε σε διαμέρισμα και κακοποιήθηκε σεξουαλικά, ενώ ένας από τους τρεις ποδοσφαιριστές κατηγορείται και για διακίνηση προσωπικού υλικού χωρίς συναίνεση, αναφέρει δημοσίευμα.

Φυσικά, όλοι τους δηλώνουν αθώοι, με τις Αρμόδιες αρχές να ερευνούν το θέμα και να ζητούν ιδιωτικότητα της κατάστασης.