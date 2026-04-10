Εθνική Ιταλίας: Η «σταύρωση» και η άρνηση της «ανάστασης»

Το Σαββατοκύριακο του Πάσχα στη Serie A δεν είχε χρώμα εορταστικό, αλλά πένθιμο. Η ανάσταση που ευαγγελίζονταν οι παράγοντες του ιταλικού ποδοσφαίρου αποδείχθηκε μια οφθαλμαπάτη, καθώς η εθνική ομάδα της χώρας βίωσε έναν «βιβλικό» αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ήττα στη Ζένιτσα από την Βοσνία δεν ήταν απλώς ένα αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά μια πράξη μαρτυρίου που αποκάλυψε το μέγεθος της σήψης. «Είμαστε όλοι ένοχοι», δήλωσε ο Κριστιάν Κίβου, δίνοντας το στίγμα της συλλογικής ευθύνης για ένα άθλημα που μοιάζει να πεθαίνει από τις ίδιες του τις «αμαρτίες». Η Ιταλία, η τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια, καλείται πλέον να διαχειριστεί την τρίτη συνεχόμενη απουσία της από τη μεγαλύτερη γιορτή του πλανήτη, μια πραγματικότητα που μοιάζει με εφιάλτη από τον οποίο κανείς δεν μπορεί να ξυπνήσει.

Η συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τον αποκλεισμό ήταν ένα μνημείο αποκοπής από την πραγματικότητα. Ο πρόεδρος της ιταλικής Ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, μαζί με τον Τζενάρο Γκατούζο και τον Τζίτζι Μπουφόν, προσπάθησαν να ψελλίσουν δικαιολογίες, εντοπίζοντας «θετικά στοιχεία» εκεί που ο κόσμος έβλεπε μόνο συντρίμμια. Η αγανάκτηση της κοινής γνώμης κορυφώθηκε όταν το τελευταίο πέναλτι του Εσμίρ Μπαϊρακτάρεβιτς έστειλε τους Ιταλούς στο σπίτι τους και οι παραιτήσεις δεν ήρθαν άμεσα. Ο Γκραβίνα, ειδικότερα, έγινε ο αποδιοπομπαίος τράγος μιας ολόκληρης χώρας, η άρνησή του να αναλάβει την ευθύνη, παρά την προηγούμενη αποτυχία του 2022, θεωρήθηκε προκλητική. Χρειάστηκε η πολιτική πίεση και η κατακραυγή για τα υποτιμητικά του σχόλια προς άλλα «ερασιτεχνικά» αθλήματα, όπως το σκι και το τένις, για να γίνει η θέση του επιτέλους μη βιώσιμη.

Η αποχώρηση του Μπουφόν και η παραίτηση του Γκατούζο - ο οποίος μάλιστα χάρισε τα χρήματα που του οφείλονταν για να στηρίξει το επιτελείο του - σφράγισαν το τέλος μιας εποχής που αρνήθηκε να δει την αλήθεια κατάματα. Το ιταλικό ποδόσφαιρο δεν ψάχνει πλέον απλώς έναν προπονητή ή έναν νέο πρόεδρο, ψάχνει τη χαμένη του ψυχή. Η «ανάσταση» απαιτεί ριζικές αλλαγές, αλλά προς το παρόν η ποδοσφαιρική χώρα παραμένει βυθισμένη στη σιωπή μιας αποτυχίας που κανείς δεν μπορεί να δικαιολογήσει.