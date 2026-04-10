Οι νεαροί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τον τελικό του τουρνουά και βρέθηκαν εν τέλει στην 2η θέση.

Έπειτα από έξι νίκες σε ισάριθμα ματς η Κ14 του Ολυμπιακού έφτασε ως τον τελικό. Εκεί ηττήθηκε στα πέναλτι από τη Ρόμα και έτσι τερμάτισε στην 2η θέση στο Elite Neon Cup.

Η πορεία του Ολυμπιακού Κ14 μέχρι τον τελικό του τουρνουά:

Φάση των ομίλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-CFR 1907 Cluj 3-0

Παππάς, Ίτσι (2)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- Coach Alex FC 3-0

Παππάς, Μάλφας, Αναγνωστέλλης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- ΑΟ Τραχώνων 4-0

Πεπονούλας, Βέντος, Αναγνώστου, Δημόπουλος

Φάση των 16

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Πάφος 1-0

Μητροφάνης

Προημιτελική φάση

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-FC Unirea Alba 7-0

Μητροφάνης (3), Παππάς, Κολόμτσας, Βέντος, Αναγνωστέλλης

Ημιτελική φάση

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Rabu Rebeja Academy 1-0

Βέντος

Τελικός

AS Roma-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-0 (6-5 πέναλτι)

Στην αποστολή του Ολυμπιακού Κ14 ήταν οι: Στίνης, Παππάς, Μητροφάνης, Κολόμτσας, Παπαδόπουλος, Κάραμε, Ζαΐμι, Πεπονούλας, Βέντος, Μάλφας, Αναγνώστου, Θεοδωρόπουλος, Κορρές, Κιτσάντας, Δημόπουλος, Αναγνωστέλλης, Σάμιος, Ίτσι, Αναγνωστόπουλος, Σταυρόπουλος, Μουραντιάν και Βεργετόπουλος.

Προπονητής: Άρης Κυριαζής, Γυμναστής: Θανάσης Ρωσσίδης και Προπονητής τερματοφυλάκων: Νίκος Κατσικώστας