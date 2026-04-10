Ολυμπιακός: Στην 2η θέση του Elite Neon Cup η Κ14
Έπειτα από έξι νίκες σε ισάριθμα ματς η Κ14 του Ολυμπιακού έφτασε ως τον τελικό. Εκεί ηττήθηκε στα πέναλτι από τη Ρόμα και έτσι τερμάτισε στην 2η θέση στο Elite Neon Cup.
Η πορεία του Ολυμπιακού Κ14 μέχρι τον τελικό του τουρνουά:
Φάση των ομίλων
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-CFR 1907 Cluj 3-0
Παππάς, Ίτσι (2)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- Coach Alex FC 3-0
Παππάς, Μάλφας, Αναγνωστέλλης
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- ΑΟ Τραχώνων 4-0
Πεπονούλας, Βέντος, Αναγνώστου, Δημόπουλος
Φάση των 16
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Πάφος 1-0
Μητροφάνης
Προημιτελική φάση
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-FC Unirea Alba 7-0
Μητροφάνης (3), Παππάς, Κολόμτσας, Βέντος, Αναγνωστέλλης
Ημιτελική φάση
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Rabu Rebeja Academy 1-0
Βέντος
Τελικός
AS Roma-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-0 (6-5 πέναλτι)
Στην αποστολή του Ολυμπιακού Κ14 ήταν οι: Στίνης, Παππάς, Μητροφάνης, Κολόμτσας, Παπαδόπουλος, Κάραμε, Ζαΐμι, Πεπονούλας, Βέντος, Μάλφας, Αναγνώστου, Θεοδωρόπουλος, Κορρές, Κιτσάντας, Δημόπουλος, Αναγνωστέλλης, Σάμιος, Ίτσι, Αναγνωστόπουλος, Σταυρόπουλος, Μουραντιάν και Βεργετόπουλος.
Προπονητής: Άρης Κυριαζής, Γυμναστής: Θανάσης Ρωσσίδης και Προπονητής τερματοφυλάκων: Νίκος Κατσικώστας
