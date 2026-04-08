Η «προφητική» δήλωση του Λουτσέσκου για τον θάνατο και η ύψιστη τιμή ενός προπονητή

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είχε μιλήσει το 2010 για τον «ιδανικό» θάνατο ενός προπονητή, σε μία δήλωση που αποδείχθηκε «προφητική».

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου «έφυγε» από τη ζωή τη Μεγάλη Τρίτη (06/04) σε νοσοκομείο της Ρουμανίας, μετά από μία πολυήμερη μάχη με τα καρδιολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, ενώ στο πλευρό του βρίσκοταν η οικογενεία του, συμπεριλαμβανομένου και του γιο του, Ραζβάν, ο οποίος ταξίδεψε στη Ρουμανία, μετά το κυριακάτικο ματς με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Ο εμβληματικός τεχνικός, που απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών, είχε αναφερθεί το 2010 σε συνέντευξη του στο τοπικό μέσο «GSP» στον θάνατο, σημειώνοντας πως δεν τον τρομάζει, ενώ παράλληλα τόνισε πως η ύψιστη τιμή για έναν προπονητή θα ήταν να αφήσει την τελευταία του πνοή μέσα στα γήπεδα, κάνοντας αυτό που αγαπάει.

«Είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν προπονητή. Θα ήθελα να πεθάνω στο γήπεδο. Σημαίνει ότι έχεις ζήσει τα πάντα εκεί, μέσα στη μάχη».

Decembrie 2010, GSP in dialog cu Mircea Lucescu: "Să mori pe teren e cel mai frumos lucru".



- Totuşi, v-aţi gîndit vreodată la ultimul meci?

- Nici o clipă! Nici chiar în momentele grele.



- Nici cînd aţi avut probleme de sănătate?

- Problemele de sănătate? Nici nu am ştiut că… — Doar RoMânia (@Doar_Romania) April 7, 2026

Έπειτα, ο 64χρόνος τότε τεχνικός είχε ερωτηθεί αν σκέφτεται να αποσυρθεί, με τον ίδιο να αποκρίνεται αρνητικά, ενώ σε ερώτηση σχετικά με τα πιθάνα προβλήματα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίσει αν συνεχίσει να προπονεί σε προχωρημένη ηλικία είχε πει πως: «Προβλήματα υγείας; Δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν για μένα ήταν απλώς ένα αστείο, δεν τους έδινα καμία σημασία. Εγώ και ο Φέργκιουσον είμαστε αθάνατοι! Δεν σκέφτεσαι ότι μια αρτηρία μπορεί να φράξει».

«Το ποδόσφαιρο είναι η ζωή συμπυκνωμένη στο μέγιστο. Δεν έχεις χρόνο για το ίδιο σου το σώμα, δεν το νιώθεις, δεν του δίνεις σημασία. Οι στιγμές στο γήπεδο είναι εξαιρετικά έντονες. Όλα παίζονται εκεί και δεν υπάρχει χρόνος για διαλείμματα».

Lucescu in 2010, talking to GSP: "We've been on the pitch for far too long, we're too old to retire (speaking about him and Ferguson). I will never retire. Football keeps me alive. Dying on the pitch would be the greatest thing for me".



2 weeks ago, he led Romania v Turkiye. pic.twitter.com/O9v3ktVFyW — Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2026

Η αλήθεια είναι πως ο Μιρτσέα Λουτσέσκου και έζησε, αλλά και πέθανε κάνοντας αυτό που αγαπάει, αφού λίγες μόνο ώρες πριν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο βρισκόταν στο πάγκο της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας για τον ημιτελικό των play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την χώρα του να ηττάται τελικά με 1-0 από την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη και να μένει εκτός από την τελική φάση της διοργάνωσης του καλοκαιριού.