Σιμεόνε για τον θάνατο του Λουτσέσκου: «Με πήγαινε για δείπνο στο σπίτι του, με προστάτευσε επειδή ήμουν παιδί»

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε αποχαιρέτησε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, με μία συγκινητική ιστορία από την κοινή τους θητεία στην Πίζα.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League, αναφέρθηκε στον θάνατο του εμβληματικού Ρουμάνου προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο Αργεντίνος τεχνικός, ο οποίος συνήπηρξε με τον Λουτσέσκου ως παίκτης σε Πίζα και Ίντερ, θέλησε να τον αποχαιρετήσει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, διηγώντας μία ιστορία από τη κοινή τους θητεία στη Πίζα.

«Έχω μια εξαιρετική ανάμνηση από αυτόν και στέλνω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια. Θυμάμαι την εποχή στην Πίζα, όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα στο ποδόσφαιρο. Με πήγαινε για δείπνο στο σπίτι του, με προστάτευε επειδή ήμουν ακόμα παιδί».

Ο Τσόλο αναφέρθηκε ακόμη τόσο στις ανθρώπινες όσο και στις προπονητικές ικανότητες του Λουτσέσκου τονίζοντας πως: «Έχω μια ιδιαίτερη ανάμνηση από τον άνθρωπο και τον προπονητή, αλλά οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Τον είχα τότε στην Ίντερ, μια περίοδο που δεν ήταν τόσο καλή, αλλά ήταν πάντα πολύ άμεσος, ταπεινός, ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά».