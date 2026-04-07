Οι τελευταίες εξετάσεις αποκάλυψαν πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη κρίσιμη κατάστασή του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Η κατάσταση της υγείας του Mιρτσέα Λουτσέσκου παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο σπουδαίος Ρουμάνος προπονητής που υπέστη έμφραγμα το πρωί της 3ης Απριλίου παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τα νεότερα ιατρικά δεδομένα δεν είναι ενθαρρυντικά. Μετά από εκτεταμένη αξονική τομογραφία, διαπιστώθηκε ότι ο Λουτσέσκου υπέστη πολλαπλά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, ενώ εντοπίστηκαν και εστίες πνευμονικού θρομβοεμβολισμού. Η πολυπλοκότητα της κατάστασης έχει κινητοποιήσει διεπιστημονική ομάδα γιατρών, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του και προσαρμόζουν τη θεραπευτική προσέγγιση.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, η πρόγνωση παραμένει επιφυλακτική, ενώ απέφυγε να προβεί σε εκτιμήσεις για την εξέλιξη της κατάστασης. Ο έμπειρος τεχνικός συνεχίζει να δίνει μάχη, με τους γιατρούς να εξαντλούν κάθε δυνατό μέσο για τη σταθεροποίησή του.

Στο πλευρό του βρίσκεται διαρκώς ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος επέστρεψε εσπευσμένα στη Ρουμανία για να στηρίξει τον πατέρα του.