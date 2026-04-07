Μιρτσέα Λουτσέσκου: Πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση
Η κατάσταση της υγείας του Mιρτσέα Λουτσέσκου παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο σπουδαίος Ρουμάνος προπονητής που υπέστη έμφραγμα το πρωί της 3ης Απριλίου παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Τα νεότερα ιατρικά δεδομένα δεν είναι ενθαρρυντικά. Μετά από εκτεταμένη αξονική τομογραφία, διαπιστώθηκε ότι ο Λουτσέσκου υπέστη πολλαπλά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, ενώ εντοπίστηκαν και εστίες πνευμονικού θρομβοεμβολισμού. Η πολυπλοκότητα της κατάστασης έχει κινητοποιήσει διεπιστημονική ομάδα γιατρών, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του και προσαρμόζουν τη θεραπευτική προσέγγιση.
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, η πρόγνωση παραμένει επιφυλακτική, ενώ απέφυγε να προβεί σε εκτιμήσεις για την εξέλιξη της κατάστασης. Ο έμπειρος τεχνικός συνεχίζει να δίνει μάχη, με τους γιατρούς να εξαντλούν κάθε δυνατό μέσο για τη σταθεροποίησή του.
Στο πλευρό του βρίσκεται διαρκώς ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος επέστρεψε εσπευσμένα στη Ρουμανία για να στηρίξει τον πατέρα του.
