Στο Βουκουρέστι βρίσκεται εκτάκτως ο Ραζβάν Λουτσέσκου προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του πατέρα του, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στη Ρουμανία βρίσκεται ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αναχώρησε εκτάκτως μετά το τέλος της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του, Μιρτσέα.

Ο έμπειρος τεχνικός του Δικεφάλου ταξίδεψε άμεσα στο Βουκουρέστι, καθώς η κατάσταση της υγείας του 80χρονου πατέρα του έχει επιδεινωθεί, με τον ίδιο να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας πανεπιστημιακού νοσοκομείου.

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο, ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε εμφανώς φορτισμένος, περιοριζόμενος σε λίγες λέξεις: «Τι θα μπορούσα να πω; Είναι μια δύσκολη, περίπλοκη κατάσταση. Δεν έχω πολλά περισσότερα... Οι άνθρωποι στο νοσοκομείο θα σας δώσουν όλες τις πληροφορίες. Δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω τώρα».

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας της Ρουμανίας, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με την κατάστασή του να έχει επιβαρυνθεί τις τελευταίες ώρες.