Η κόρη του Χοακίν Σάντσεζ όπως αποκαλύπτουν Ισπανικά ΜΜΕ είχε σχέση με τον Νέλσον Ντεόσα και ως αποτέλεσμα τον «απομακρύνουν» από την Μπέτις.

Χαμός έχει γίνει στην Ισπανία μετά από δημοσιεύματα που κάνουν λόγω για σχέση μεταξύ της Ντανιέλα Σάντσεζ, της μεγαλύτερης κόρης του Χοακίν, πρώην ποδοσφαιριστή και νυν σύμβουλος της Ρεάλ Μπέτις, και του Νέλσον Ντεόσα, ο οποίος έχει να αγωνιστεί τέσσερα παιχνίδια!

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει διαμορφωθεί η ιδέα ότι η απουσία του οφείλεται σε θέματα που δεν αφορουν την αγωνιστική του εικόνα .

Η Ρεάλ Μπέτις πλήρωσε πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Κολομβιανό από τη Μοντερέι. Ωστόσο, παρόλο που ξεκίνησε με σημαντικό ρόλο, σιγά-σιγά τον έχασε, καθώς ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν τον προτιμά και φήμες ότι συχνάζει σε νυχτερινά κέντρα της Σεβίλλης, ακόμη και μετά από αρκετές ήττες ρίχνουν λάδι στη φωτιά...

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το τελευταίο ματς που έπαιξε ήταν ο πρώτος αγώνας του Europa League εναντίον του Παναθηναϊκού, όπου έπαιξε μόνο έντεκα λεπτά. Από τότε, ο Κολομβιανός δεν έχει αγωνιστεί ούτε ένα λεπτό στους αγώνες εναντίον της Σέλτα Βίγο, στον επαναληπτικό εναντίον του Παναθηναϊκού, εναντίον της Αθλέτικ Κλουμπ, ούτε μετά την ισοπαλία χωρίς γκολ εναντίον της Εσπανιόλ.