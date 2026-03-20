Η ναυμαχία που έγινε στην Ελλάδα και έκαναν κορεό οι οπαδοί της Μπέτις

Η ιστορία πίσω από το εκπληκτικό coreo των οπαδών της Μπέτις πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Όταν Μπέτις και Παναθηναϊκός έκαναν την επίσημη εμφάνισή τους στο «Καρτούχα» υπό τους ήχους του ύμνου του Europa League, τα βλέματα όλων έπεσαν στο εκπληκτικό coreo που είχαν ετοιμάσει οι οπαδοί των γηπεδούχων, προκειμένου να δώσουν το σύνθημα της ανατροπής στον Μάνουελ Πελεγκρίνι και τους παίκτες του.

Μπροστά από το «πέταλο» των φανατικών οπαδών της Μπέτις υπήρχε ένα πανό που έγραφε «A la conquista por tu Santo Escud», το οποίο στα ελληνικά σημαίνει «Πάμε για την κατάκτηση για το ιερό σου σήμα», ενώ όσοι βρίσκονταν στις εξέδρες κρατούσαν ένα άλλο που απεικόνιζε έναν στρατιώτη στα πράσινα σε μία ναυμαχία, όπου στο βάθος υπήρχε η Αγιά Σοφιά.

Ποια όμως ήταν αυτή η θαλάσσια μάχη που αποτέλεσε έμπνευση για τους φίλους της Μπέτις; Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου που αποτελεί μία από σημαντικότερες στην παγκόσμια ιστορία και αποτελεί σταθμό για τη ναυτική τακτική.

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου λοιπόν έγινε στον Πατραϊκό κόλπο, στις 7 Οκτωβρίου του 1571 στο πλαίσιο του «Δ' Βενετοτουρκικού Πολέμου». Από τη μία πλευρά ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία και απο την άλλη ο ενωμένος στόχος του Ιερού Συνασπισμού της Ισπανίας, της Βενετίας, της Γένοβας, της Σαβοΐας, της Νεάπολης και Σικελίας και του Παπικού Κράτους. Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, το όνομά της δεν το πήρε από την πόλη της Ναυπάκτου όπως θα περίμεναν πολλοί, αλλά από την ονομασία του κόλπου, ο οποίος από τους Ενετικούς λεγόταν έτσι.

Πως έγινε η μάχη

Το 1571 συγκροτήθηκε ο μεγάλος συμμαχικός στόλος των δυτικών χριστιανικών δυνάμεων, με κορμό τη Βενετία, που είχε πληγεί περισσότερο από την οθωμανική επεκτατική πολιτική. Σε αυτόν ενώθηκαν οι στόλοι της Ισπανίας (μαζί με Νεάπολη και Σικελία), της Γένουας και του Πάπα. Την ανώτατη διοίκηση ανέλαβε ο Δον Ιωάννης της Αυστρίας. Συνολικά, ο στόλος αριθμούσε 212 πλοία (γαλέρες και γαλεάσσες) και περίπου 28.000 στρατιώτες, μεταξύ των οποίων Ισπανοί, Γερμανοί, Κροάτες, Ιταλοί μισθοφόροι και Βενετοί. Στα τέλη Σεπτεμβρίου κατέπλευσε στην Κέρκυρα και στη συνέχεια κινήθηκε προς τον Κόλπο της Ναυπάκτου. Απέναντί του βρέθηκε ο οθωμανικός στόλος με 222 γαλέρες και 56 γαλιότες, επανδρωμένος από περίπου 13.000 ναύτες και 34.000 στρατιώτες, υπό τον Καπουδάν Πασά Αλή.

Η μάχη υπήρξε σφοδρή. Οι Βενετοί διέσπασαν την οθωμανική αριστερή πτέρυγα, ενώ στο κέντρο οι ναυαρχίδες του Δον Ιωάννη και του Αλή συγκρούστηκαν σε μάχη εκ του συστάδην, με τον οθωμανό ναύαρχο να σκοτώνεται και τη ναυαρχίδα του να καταλαμβάνεται. Στη δεξιά πτέρυγα οι Οθωμανοί πίεσαν, όμως οι εφεδρείες των συμμάχων ανέτρεψαν την κατάσταση.

Η ναυμαχία έληξε με συντριπτική νίκη των συμμάχων. Οι Οθωμανοί έχασαν σχεδόν όλο τον στόλο τους, με περίπου 30.000 νεκρούς και 15.000 αιχμαλώτους, εκ των οποίων οι 1.500 ήταν Έλληνες των ελλαδικών και τουρκικών παραλίων, που υπηρετούσαν στον οθωμανικό στόλο και απελευθερώθηκαν. Μόλις 40 πλοία κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ οι σύμμαχοι έχασαν 15 πλοία και περίπου 8.000 άνδρες.