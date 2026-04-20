Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης U19 που επικράτησε 4-2 στα πέναλτι (1-1 κ.δ) της Μπριζ U19.

Η ανδρική ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης δεν τα κατάφερε φέτος στο Champions League, η Ρεάλ U19 όμως διέπρεψε στον τελικό του Youth League. Επιβλήθηκε 4-2 στα πέναλτι (1-1 κ.δ) της Μπριζ U19 και πανηγύρισε το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της, μετά το 2020, που ήταν η παρθενική της κατάκτηση.

Στη Λωζάνη, σε έναν συναρπαστικό τελικό που κρίθηκε στα πέναλτι, οι «μικροί» της Ρεάλ επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης μετά από έξι χρόνια. Στο πρώτο ημίχρονο, η Βασίλισσα κυριάρχησε και άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό με το φανταστικό τακουνάκι του Ορτέγκα. Η Κλαμπ Μπριζ δεν το έβαλε κάτω, πίεσε, επέμεινε και τελικά έφτασε στην ισοφάριση με τον Γένσεν, ύστερα από ασίστ του Κορέν.

Οι δύο ομάδες δεν μπόρεσαν να βρουν άλλο γκολ και έτσι οδηγήθηκαν απευθείας στα πέναλτι (όπως ορίζει ο κανονισμός στη διοργάνωση νέων). Εκεί οι Λος Μπλάνκος είχαν «φύλακα άγγελο» τον γκολκίπερ, Χάβι Ναβάρο, ο οποίος απέκρουσε δύο εκτελέσεις των Βέλγων και οι υπόλοιποι Μαδριλένοι με «ολύμπια ψυχραιμία» ευστόχησαν και στις τέσσερις δικές τους, σηκώνοντας το βαρύτιμο τρόπαιο.

Υπενθυμίζουμε πως το Youth League το έχει κατακτήσει και ο Ολυμπιακός U19 το 2024, απέναντι στη Μίλαν U19 με 3-0.