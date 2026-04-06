Ο Χρήστος Τζόλης έκανε φύλλο και φτερό την Άντερλεχτ, καθώς με γκολ και δυο ασίστ οδήγησε τη Μπριζ στη νίκη με 4-2 που διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες τίτλου στο Βέλγιο.

Κεφάτος εμφανίστηκε ο Χρήστος Τζόλης στην πρεμιέρα της Μπριζ για τα play-offs τίτλου στο Βέλγιο. Ο Έλληνας εξτρέμ άλλωστε έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της Άντερλεχτ, αφού με γκολ και δυο ασίστ οδήγησε την ομάδα του στην εντυπωσιακή νίκη με 4-2 και στο -1 από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Ο Τζόλης χτύπησε για πρώτη φορά στο 29΄όταν μοίρασε στο 2-0 στον Στάνκοβιτς, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με δικό του γκολ όταν συνέκλινε μέσα στην περιοχή και σημάδεψε τη γωνία με υπέροχο πλασέ.

Στις καθυστερήσεις κι έπειτα από αντεπίθεση κλείδωσε τη νίκη των γηπεδούχων, όταν έδωσε έτοιμο γκολ στον Φερμάντ που διαμόρφωσε το τελικό 4-2 απέναντι στην Άντερλεχτ.

