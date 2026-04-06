Τζόλης: Αδάμαστος με γκολ και δυο ασίστ κόντρα στην Άντερλεχτ! (vid)
Κεφάτος εμφανίστηκε ο Χρήστος Τζόλης στην πρεμιέρα της Μπριζ για τα play-offs τίτλου στο Βέλγιο. Ο Έλληνας εξτρέμ άλλωστε έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της Άντερλεχτ, αφού με γκολ και δυο ασίστ οδήγησε την ομάδα του στην εντυπωσιακή νίκη με 4-2 και στο -1 από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
Ο Τζόλης χτύπησε για πρώτη φορά στο 29΄όταν μοίρασε στο 2-0 στον Στάνκοβιτς, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με δικό του γκολ όταν συνέκλινε μέσα στην περιοχή και σημάδεψε τη γωνία με υπέροχο πλασέ.
Στις καθυστερήσεις κι έπειτα από αντεπίθεση κλείδωσε τη νίκη των γηπεδούχων, όταν έδωσε έτοιμο γκολ στον Φερμάντ που διαμόρφωσε το τελικό 4-2 απέναντι στην Άντερλεχτ.
📺 l Le but de Christos Tzolis contre Anderlecht ! pic.twitter.com/Mgig17yRj2— Ma Pro League (@MaProLeague) April 6, 2026
🚨 Romeo Vermant pulls the plug! Tzolis with second assist.— Prexxh (@P_rexxh) April 6, 2026
🇧🇪 Club Brugge 4-2 Anderlecht
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.