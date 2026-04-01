Δίχτυα με την Κ21 της Κροατίας βρήκε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς! Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού σκόραρε με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής στο 53ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης με την Τουρκία για τα προκριματικά του αντίστοιχου Euro, με τη Χρβάτσκα να επικρατεί εντέλει 3-0. Σημειώνεται πως νωρίτερα, ο αγώνας είχε διακοπεί λόγω του σοκαριστικού τραυματισμού του προπονητή των φιλοξενούμενων.