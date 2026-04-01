Παναθηναϊκός: Υπέροχο γκολ του Γιάγκουσιτς με την Κ21 της Κροατίας
Δίχτυα με την Κ21 της Κροατίας βρήκε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς! Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού σκόραρε με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής στο 53ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης με την Τουρκία για τα προκριματικά του αντίστοιχου Euro, με τη Χρβάτσκα να επικρατεί εντέλει 3-0. Σημειώνεται πως νωρίτερα, ο αγώνας είχε διακοπεί λόγω του σοκαριστικού τραυματισμού του προπονητή των φιλοξενούμενων.
Maalesef bize de attı. https://t.co/U94O1JnaE0 pic.twitter.com/WEr1pO8Jt6— Emre Gökdağ (@EmreGokdag_1903) March 31, 2026
