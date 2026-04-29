Οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τη μεγαλύτερη ευχέρεια στο σκοράρισμα στη φετινή σεζόν κι εκείνοι που δυσκολεύονται περισσότερο με βάση τον δείκτη των xGoals.

Το περσινό πρόβλημα που ταλάνιζε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν μπορούσε να σκοράρει τα γκολ που αναλογούσαν στις τελικές που έφτιαχνε, έχει εκλείψει στη φετινή σεζόν, στην οποία κυριαρχεί η αντίθετη κατάσταση.

Δηλαδή πλέον οι «πράσινοι» είναι μία ομάδα που δυσκολεύονται να δημιουργήσουν, ωστόσο βρίσκουν τα γκολ που αναλογούν στις ευκαιρίες που δημιουργούν κι αυτό τους βοηθάει αρκετά να καλύψουν το πρόβλημα ως έναν βαθμό.

Με τη σεζόν να φτάνει πλέον προς το τέλος της και το δείγμα που έχουμε να είναι ικανοποιητικό τη φετινή σεζόν, ρίξαμε μια ματια με τη βοήθεια του Wyscout στην αποτελεσματικότητα των παικτών του «τριφυλλιού» για να βρούμε ποιοι είναι εκείνοι που εκμεταλλεύονται καλύτερα τις τελικές στις οποίες πρωταγωνιστούν, αλλά ποιοι θα έπρεπε να έχουν προσφέρει περισσότερα τέρματα.

Ο «killer» Ζαρουρί, ο αποδοτικός Σφιντέρσκι και ο αρνητικός Πελίστρι

Πριν ξεκινήσουμε, να διευκρινίσουμε πως τα νούμερα που θα διαβάσουμε αφορούν όλες τις διοργανώσεις, δηλαδή πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται στις μετρήσεις τόσο στα γκολ όσο και στα xG τα πέναλτι. Ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει «σπάσει» τα κοντέρ αποτελεσματικότητας στον φετινό Παναθηναϊκό δεν είναι άλλος από τον Ανάς Ζαρουρί.

Σίγουρα ένα όνομα που δεν ξαφνιάζει, αφού για καιρό φιγούραρε και στην σχετική λίστα του Europa League μετά τη μεγάλη βραδιά στη Βέρνη και την γκολάρα στη Βουδαπέστη. Ο Μαροκινός εξτρέμ, που ήρθε ως δανεικός στους «πρασίνους» στην αρχή της σεζόν, αλλά μονιμοποιήθηκε λόγω ειδικής ρήτρας, όταν εκείνοι σφράγισαν την ευρωπαϊκή τους έξοδο, έχει κατορθώσει να σκοράρει οκτώ γκολ τη φετινή σεζόν, όταν στις ευκαιρίες του αναλογούσαν μόλις 3,38, δηλαδή έχει σημειώσει 3,38 περισσότερα.

Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος έχει σκοράρει έξι τέρματα από ευκαιρίες που άξιζαν 2,86xG, δηλαδή είναι στο 3,14. Στην τρίτη θέση είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του δεύτερο μισού της φετινής σεζόν για το «τριφύλλι», Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος μετράει επτά γκολ χωρίς τα πέναλτι κι έχει σκοράρει 2,68 παραπάνω από τις τελικές που είχε στη διάθεσή του. Την πεντάδα κλείνουν ο Τιν Γεντβάι με 1,5 γκολ περισσότερο και ο Σίριλ Ντέσερς, παρ' ότι έπαιξε λίγο, με 1,18.

Οι πέντε πιο εύστοχοι παίκτες του Παναθηναϊκού

+4,62 Ζαρουρί 8 από 3,38xG

+3,14 Ταμπόρδα 6 από 2,86xG

+2,68 Τεττέη 7 από 4,32xG

+2,5 Γεντβάι 4 από 1,5xG

+1,18 Ντέσερς 3 από 1,82xG

Πάμε τώρα στον αντίποδα και τους παίκτες που δεν έχουν πετύχει τα αναμενόμενα γκολ με βάση τις ευκαιρίες που είχαν. Η πρωτιά σ' αυτή την λίστα αναμενόμενη, αφού στον Φακούντο Πελίστρι δεν έχει... βγει το όνομα άδικα. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ δεν έχει σκοράρει φέτος στα λίγα ματς που έχει αγωνιστεί, παρ' ότι οι φάσεις στις οποίες πρωταγωνίστηκε αντιστοιχούσαν σε 2,62xG. Κοινώς έχει σκοράρει 2,5 και πλέον γκολ λιγότερα του αναμενομένου.

Από κοντά και ο Άνταμ Τσέριν, που έχει σκοράρει ένα γκολ, αλλά οι ευκαιρίες που έχει βρει ισοδυναμούσαν με 3,18, πράγμα που σημαίνει πως έχει σημειώσει 2,18 λιγότερα. Τρίτος είναι ο Αχμέντ Τουμπά με μηδέν γκολ σε 15 τελικές που αξίζουν 1,95xG ενώ την πεντάδα κλείνουν ο Παντελίδης και ο νεαρός Μπόκος, που δεν έχουν σκοράρει φέτος ενώ είχαν τελικές που άξιζαν 1,16 και 1,13 τέρματα αντίστοιχα.

Οι πέντε πιο άστοχοι παίκτες του Παναθηναϊκού

-2,62 Πελίστρι 0 από 2,62xG

-2,18 Τσέριν 1 από 3,18xG

-1,95 Τουμπά 0 από 1,95xG

-1,16 Παντελίδης 0 από 1,16xG

-1,13 Μπόκος 0 από 1,13xG

Κλείνοντας πάμε να δούμε και μερικά ακόμα ονόαμτα από το ρόστερ του Παναθηναϊκού, που δεν βρίσκονται σ' αυτές τις δύο πεντάδες, αλλά παρουσιάζουν σίγουρα ένα ενδιαφέρον. Ο Κάρολ Σφιντέρσκι, που έχει δεχθεί αρκετή κριτική κατά τη διάρκεια της σεζόν, φαίνεται πως είναι ο πιο αποδοτικός παίκτης του Παναθηναϊκού, αφού έχει πρωταγωνιστήσει σε τελικές που αξίζουν 7,12xG κι έχει σκοράρει οκτώ τέρματα, δηλαδή όσα πρέπει και 0,88 παραπάνω.

Έχετε στο νου σας πως το γνώρισμα ενός καλού σκόρερ δεν είναι να βάζει παραπάνω γκολ από τα xG, αλλά το να βάζει όσα πρέπει έχοντας παράλληλα όσο ψηλότερο xG γίνεται, το οποίο το πετυχαίνει όντας μέσα σε περισσότερες τελικές. Αν δε αυτές είναι πιο ποιοτικές έχει περισσότερες πιθανότητες να βάζει και περισσότερα τέρματα απ' αυτά που του αναλογούν.

Από κει και πέρα, ο Τζόυρισιτς έχει 5 γκολ από 5,26xG, ο Μπακασέτας 4 γκολ από 4,58xG, ο Καλάμπρια 3 γκολ από 2,07xG ενώ από ένα τέρμα έχουν οι Αντίνο και Ρενάτο από 0,93xG και 1.29 αντίστοιχα.