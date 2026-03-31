Σοκαριστικός τραυματισμός του προπονητή της Εθνικής Νέων της Τουρκίας (vid)
Σκηνές που σοκάρουν εκτυλίχθηκαν στο Όσιγιεκ της Κροατίας κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της Κροατίας U21 με την αντίστοιχη της Τουρκίας.
Ο προπονητής της γειτονικής χώρας, Εγκεμέν Κορκμάζ, γλίστρησε ενώ διαμαρτυρόταν για κόκκινη κάρτα εις βάρος αντιπάλου και χτύπησε στο κεφάλι.
Ο Τούρκος τεχνικός έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο χρειάστηκε η έγκυρη επέμβαση των γιατρών τόσο εντός, όσο και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Συγκλονισμένοι οι παίκτες των δύο ομάδων παρακολουθούσαν τις εξελίξεις, ωστόσο αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και ο αγώνας συνεχίστηκε ύστερα από τα θετικά μηνύματα για την κατάσταση της υγείας του Κορκμάζ.
🚨 IMAGES TERRIBLES !! EGEMEN KORKMAZ, LE SÉLECTIONNEUR DES U21 DE LA TURQUIE S’EST EFFONDRÉ AU SOL LORS DU MATCH CONTRE LA CROATIE !! 🤯— Actu Süper Lig (@actu_Superligfr) March 31, 2026
Les joueurs sont rentrés aux vestiaires, tandis qu'Egemen Korkmaz est transporté à l'hôpital. 🏥
🎥 @tivibuspor
