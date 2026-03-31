Σοκαριστικός τραυματισμός του προπονητή της Εθνικής Νέων της Τουρκίας (vid)

Σοκάρει ο σοβαρός τραυματισμός του προπονητή της Εθνικής Τουρκίας U21 στο φιλικό με την Κροατία. Διέφυγε τον κίνδυνο ο Τούρκος κόουτς.

Σκηνές που σοκάρουν εκτυλίχθηκαν στο Όσιγιεκ της Κροατίας κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της Κροατίας U21 με την αντίστοιχη της Τουρκίας.

Ο προπονητής της γειτονικής χώρας, Εγκεμέν Κορκμάζ, γλίστρησε ενώ διαμαρτυρόταν για κόκκινη κάρτα εις βάρος αντιπάλου και χτύπησε στο κεφάλι.

Ο Τούρκος τεχνικός έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο χρειάστηκε η έγκυρη επέμβαση των γιατρών τόσο εντός, όσο και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Συγκλονισμένοι οι παίκτες των δύο ομάδων παρακολουθούσαν τις εξελίξεις, ωστόσο αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και ο αγώνας συνεχίστηκε ύστερα από τα θετικά μηνύματα για την κατάσταση της υγείας του Κορκμάζ.