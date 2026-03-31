Σοκαριστικός τραυματισμός του προπονητή της Εθνικής Νέων της Τουρκίας (vid)

Newsroom
Τουρκία U21
Σοκάρει ο σοβαρός τραυματισμός του προπονητή της Εθνικής Τουρκίας U21 στο φιλικό με την Κροατία. Διέφυγε τον κίνδυνο ο Τούρκος κόουτς.

Σκηνές που σοκάρουν εκτυλίχθηκαν στο Όσιγιεκ της Κροατίας κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της Κροατίας U21 με την αντίστοιχη της Τουρκίας.

Ο προπονητής της γειτονικής χώρας, Εγκεμέν Κορκμάζ, γλίστρησε ενώ διαμαρτυρόταν για κόκκινη κάρτα εις βάρος αντιπάλου και χτύπησε στο κεφάλι.

Ο Τούρκος τεχνικός έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο χρειάστηκε η έγκυρη επέμβαση των γιατρών τόσο εντός, όσο και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Συγκλονισμένοι οι παίκτες των δύο ομάδων παρακολουθούσαν τις εξελίξεις, ωστόσο αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και ο αγώνας συνεχίστηκε ύστερα από τα θετικά μηνύματα για την κατάσταση της υγείας του Κορκμάζ.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ Τελευταία Νέα