Ο Χάβι Ερνάντεθ και ο Τιν Γεντβάι επέστρεψαν στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκαν στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για την πρώτη αγωνιστική των play offs.

Μετά την τετραήμερη άδεια, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις το απόγευμα της Τρίτης, ξεκινώντας την προετοιμασία του για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική των play offs.

Το πρόγραμμα είχε δύο ευχάριστα μαντάτα για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Τιν Γεντβάι και Χάβι Ερνάντεθ ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών, ενώ και ο ΄Έρικ Πάλμερ – Μπράουν ακολούθησε μέρος του προγράμματος.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ασκήσεις φυσικής κατάστασης.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Κάτρης και Σισοκό.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Τετέι, Κοντούρης, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς, Μπόκος και ο Ντέσερς που έχει ειδική άδεια.