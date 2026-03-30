Η μοναδική εμβόλιμη αγωνιστική στη διαδικασία των playoffs
Το Δ.Σ. της Λίγκας αποφάσισε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων για τα playoffs με τη πρώτη σέντρα για το mini πρωτάθλημα να είναι προγραμματισμένη την Κυριακή, 5 Απριλίου. Όπως προέκυψε από το αναλυτικό πρόγραμμα που επικύρωσε η super league μοναδική εμβόλιμη αγωνιστική είναι την Τετάρτη 15 Μαΐου.
Εκείνη τη μέρα στις 19:30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο « Γ. Καραϊσκάκης» τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 19:30.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα playoffs
- Πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής
Κυριακή 05/04/26
19:00: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
21:00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής
Κυριακή 19/04/26
18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
21:00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
- Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής
Κυριακή 03/05/26
19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
21:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
- Πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής
Κυριακή 10/05/26
19:30: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- Πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής
Τετάρτη 13/05/26
19:30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
19:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
- Πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής
Κυριακή 17/05/26
19:30: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
