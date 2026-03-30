Ποια είναι η μοναδική εμβόλιμη αγωνιστική στη διαδικασία των playoffs του πρωαταθλήματος.

Το Δ.Σ. της Λίγκας αποφάσισε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων για τα playoffs με τη πρώτη σέντρα για το mini πρωτάθλημα να είναι προγραμματισμένη την Κυριακή, 5 Απριλίου. Όπως προέκυψε από το αναλυτικό πρόγραμμα που επικύρωσε η super league μοναδική εμβόλιμη αγωνιστική είναι την Τετάρτη 15 Μαΐου.

Εκείνη τη μέρα στις 19:30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο « Γ. Καραϊσκάκης» τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 19:30.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα playoffs

Πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής

Κυριακή 05/04/26

19:00: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

21:00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής

Κυριακή 19/04/26

18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

21:00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής

Κυριακή 03/05/26

19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής

Κυριακή 10/05/26

19:30: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής

Τετάρτη 13/05/26

19:30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

Πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής

Κυριακή 17/05/26

19:30: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ