Μεξικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Ματίας Αλμέιδα ενδέχεται να αναλάβει τη Μοντερέι, όπου αγωνίζεται και ο Άντονι Μαρσιάλ.

Λίγες ημέρες αφότου αποδεσμεύτηκε από τη Σεβίλλη, ο Ματίας Αλμέιδα συνδέεται ήδη με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και, αν εμπιστευτούμε τα δημοσιεύματα από το Μεξικό, εκεί μπορεί να συναντήσει και έναν άλλοτε παίκτη του στην ΑΕΚ!

Βλέπετε, ο Αργεντινός φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της Μοντερέι, με την οποία είχε συνδεθεί και πέρυσι, πριν πάει τελικά στους Ανδαλουσιάνους. Οι Ραγιάδος έχουν ως πρώτη επιλογή τον Μαρτίν Ανσέλμι, ο οποίος όμως βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την Μποταφόγκο και ενδέχεται να μην απεμπλακεί σύντομα από τον βραζιλιάνικο σύλλογο, με την επιλογή του Πελάδο να έρχεται στο προσκήνιο.

Αν όντως το... φλερτ εξελιχτεί σε συνεργασία, ο Αλμέιδα θα βρεθεί ξανά στη Liga MX μετά την περίοδο 2015-2018, όταν είχε εργαστεί στη Γουαδαλαχάρα, ενώ στο ρόστερ της Μοντερέι βρίσκουμε τον Άντονι Μαρσιάλ. Ο Γάλλος επιθετικός αποτελεί μέλος των Μεξικανών μετά την αποχώρησή του από την Ένωση, όπως και ο πρώην φορ του Ολυμπιακού, Ούρος Τζούρτζεβιτς, καθώς και παίκτες με πλούσια εμπειρία στην Ευρώπη, σαν τους Όλιβερ Τόρες, Σέρχιο Κανάλες και Λούκας Οκάμπος.