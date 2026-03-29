Ένας τερματοφύλακας ομάδας της USLC σκέφτηκε έναν ευφάνταστο τρόπο για να γλιτώσει την εστία του από βέβαιη παραβίαση, ωστόσο το πλήρωσε με μία κόκκινη κάρτα...

Την ώρα που η εθνική ομάδα των ΗΠΑ προβληματίζει, η δράση στην USL Championship, ήτοι τη Β' κατηγορία -αν και δεν συνδέεται με το MLS- συνεχίζεται κανονικά και μάλιστα μας χάρισε και ένα απίθανο περιστατικό.

Στην αναμέτρηση των Όουκλαντ Ρουτς με την Όραντζ Κάουντι, το σκορ στις καθυστερήσεις ήταν 1-0 υπέρ των φιλοξενούμενων, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Ράφαελ Σπίγκελ, να προωθείται ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης σε εκτέλεση φάουλ - φιλοδοξώντας να γίνει... Τρούμπιν.

Αυτό δεν συνέβη, με την αντίπαλη ομάδα μάλιστα να βγάζει αντεπίθεση, κάτι που ώθησε τον Ελβετό τερματοφύλακα να γραπώσει γρήγορα μια μπάλα που βρισκόταν κοντά στη γραμμή του άουτ και να την πετάξει μέσα στο γήπεδο! Η κίνησή του αυτή δεν είχε αποτέλεσμα, με το σουτ να γίνεται από παίκτη της Όραντζ Κάουντι αλλά αμυντικό να διώχνει πάνω στη γραμμή, κάτι βέβαια που δεν γλίτωσε τον έμπειρο γκολκίπερ από μία κόκκινη κάρτα...