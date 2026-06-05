Ο Αντώνης Αντωνιάδης μίλησε στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» για το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, λέγοντας πως άπαντες το φοβόντουσαν.

Ακόμη ένας θρύλος του Παναθηναϊκού, ο σπουδαίος Αντώνης Αντωνιάδης έδωσε το «παρών» στην τηλεοπτική εκπομπή «Πρωταγωνιστές» με τον Σταύρο Θεοδωράκη.

Ο χαρισματικός σκόρερ μίλησε με συγκίνηση για το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το οποίο χαρακτήρισε και «σπίτι του».

«131 γκολ στη Λεωφόρο. Το πρώτο το έβαλα το '68 με τον Απόλλωνα και το 131ο με τον Ατρόμητο. Ο μοναδικός παίκτης του Παναθηναϊκού που έβαλε σε αυτό το μεγαλείο, αυτό το γήπεδο της Αθήνας, 131 γκολ στο πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας.

Η πορεία του Παναθηναϊκού στο Γουέμπλεϊ, όπου η ομάδα μας απαρτιζόταν αποκλειστικά από ελληνόπουλα. Όλοι. Και οι 24. Τώρα ο Άρης δεν έχει κανέναν, ο Παναθηναϊκός έχει 2-3, ο Ολυμπιακός το ίδιο.

Λεωφόρος. Το πιο κλασικό ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδος. Η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού. Έδρα. Είμαστε πολύ δεμένοι, εγώ έμενα δίπλα και πήγαινα με τα πόδια. Που να έχω αυτοκίνητο, με τα πόδια πήγαινα έκανα προπόνηση.

Δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής, οποιασδήποτε μεγάλης ομάδας του πλανήτη να μη φοβάται τη Λεωφόρο. Επειδή οι κερκίδες είναι πάρα πολύ κοντά, δεν έχει στίβο, η γραμμή του αράουτ είναι δίπλα στον τοίχο, στο κάγκελο στις κερκίδες. Βλέπουν τα πάντα, αντιλαμβάνονται τα πάντα. Η επιθετικότητα των οπαδών που πολλές φορές επηρεάζει αρνητικά τους αντιπάλους. Και μονίμως όποια ομάδα ερχόταν είχε 20-30% μειον. Αλλά και εμείς που παίζαμε εκεί τα δίναμε όλα. Το αγαπούσαμε το γήπεδο.

Το γήπεδο της Λεωφόρου είναι το σπίτι μας. Περισσότερες ώρες περνούσαμε εκεί παρά στο σπίτι μας».