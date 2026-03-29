Το Βέλγιο διέλυσε με 5-2 τις ΗΠΑ σε φιλική αναμέτρηση, σε ένα ματς που δήλωσε αντιδράσεις για αρκετούς λόγους.

«Στοχεύουμε στο να φτάσουμε στα ημιτελικά» έλεγε ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αναφορικά με τους στόχους των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα συνδιοργανώσουν μαζί με Μεξικό και Καναδά, ωστόσο το πρώτο τεστ εξελίχτηκε σε καταστροφή, με τους Βέλγους να συντρίβουν τους Αμερικανούς στην Ατλάντα με το εκκωφαντικό 5-2!

Η αναμέτρηση ξεσήκωσε αρχικά αντιδράσεις από εμπλεκόμενους και ουδέτερους, λόγω της ανεκδιήγητης απόφασης να φορέσουν οι δύο ομάδες παρόμοιες φανέλες οι οποίες έκαναν την παρακολούθηση μαρτύριο...

Ακολούθως, όπως αναμενόταν, υπήρξε έκδηλη απογοήτευση στα social media για την εμφάνιση της USMNT, με τις δημοσιεύσεις να είναι ενδεικτικές. Από «τουλάχιστον τελείωσε» μέχρι λευκές σημαίες μπορεί να δει κανείς στο Twitter, με τις ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν ξημερώματα Τετάρτης (1/4) την Πορτογαλία και να έχουν προγραμματισμένες δύο πρόβες τζενεράλε ενάντια σε Σενεγάλη και Γερμανία ακριβώς πριν την έναρξη του Μουντιάλ σε 2,5 μήνες.

United States are hosting Belgium in Atlanta — but you probably wouldn't know, with both sides wearing similar colours. pic.twitter.com/cVc0zI48Cd March 28, 2026

