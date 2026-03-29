ΗΠΑ: Οι αντιδράσεις για τις φανέλες και τη συντριβή από το Βέλγιο
«Στοχεύουμε στο να φτάσουμε στα ημιτελικά» έλεγε ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αναφορικά με τους στόχους των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα συνδιοργανώσουν μαζί με Μεξικό και Καναδά, ωστόσο το πρώτο τεστ εξελίχτηκε σε καταστροφή, με τους Βέλγους να συντρίβουν τους Αμερικανούς στην Ατλάντα με το εκκωφαντικό 5-2!
Η αναμέτρηση ξεσήκωσε αρχικά αντιδράσεις από εμπλεκόμενους και ουδέτερους, λόγω της ανεκδιήγητης απόφασης να φορέσουν οι δύο ομάδες παρόμοιες φανέλες οι οποίες έκαναν την παρακολούθηση μαρτύριο...
Ακολούθως, όπως αναμενόταν, υπήρξε έκδηλη απογοήτευση στα social media για την εμφάνιση της USMNT, με τις δημοσιεύσεις να είναι ενδεικτικές. Από «τουλάχιστον τελείωσε» μέχρι λευκές σημαίες μπορεί να δει κανείς στο Twitter, με τις ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν ξημερώματα Τετάρτης (1/4) την Πορτογαλία και να έχουν προγραμματισμένες δύο πρόβες τζενεράλε ενάντια σε Σενεγάλη και Γερμανία ακριβώς πριν την έναρξη του Μουντιάλ σε 2,5 μήνες.
United States are hosting Belgium in Atlanta — but you probably wouldn't know, with both sides wearing similar colours. pic.twitter.com/cVc0zI48Cd— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 28, 2026
On the bright side, it’s over 🇺🇸
Come vent with us & ask Clint Dempsey ALL your questions 🗣️
LIVE NOW ON MiB YOUTUBE: https://t.co/rk81GDDghw pic.twitter.com/Yw4HhWMVz9— Men in Blazers (@MenInBlazers) March 28, 2026
Before the USMNT match against Belgium, head coach Mauricio Pochettino speaking to the TNT crew, said: “We plan to be in the semi-final [at the 2026 World Cup]. We need to start to dream today to be in the semi-final.— USMNT Only (@usmntonly) March 28, 2026
The USMNT went on to lose the match to Belgium 5-2 🫣 pic.twitter.com/BdWCf1IaXZ
