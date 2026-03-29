Το «κανόνι» του Παπαϊωάννου ήχησε στην Καλιφόρνια
Το υπερατλαντικό ταξίδι του Ιανουαρίου αποδίδει καρπούς για τον Ίωνα Παπαϊωάννου και το University of the Pacific. Ο Ελληνοαμερικανός χαφ πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ λίγο πριν το φινάλε (85’) της αναμέτρησης των Pacific Tigers με το Stanislaus State, δικαιώνοντας τους ανθρώπους του πανεπιστημίου για την επιλογή τους.
Ο 18χρονος άσος, προσαρμόστηκε άμεσα στις απαιτήσεις της ιδιαίτερα απαιτητικής περιφέρειας του NCAA, της West Coast Conference, όπου ανήκουν οι Tigers.
Η αποτελεσματικότητά του τον φέρνει πλέον προ των πυλών της εθνικής ομάδας Κ20 των ΗΠΑ, με το όνομά του να βρίσκεται στο… μπλοκάκι του ομοσπονδιακού προπονητή Ρομπ Βαλεντίνο.
Το γκολ του Παπαϊωάννου
