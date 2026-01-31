Στις ΗΠΑ συνεχίζει την καριέρα του ο Ίωνας Παπαϊωάννου, που υπέγραψε στο University of the Pacific, επιλέγοντας τον δρόμο του NCAA.

Ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του κάνει ο Ίωνας Παπαϊωάννου, ο οποίος μετακομίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες για λογαριασμό του University of the Pacific και της ομάδας των Pacific Tigers. Ο 18χρονος Ελληνοαμερικανός χαφ αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο του NCAA. Το όνομά του άρχισε να ακούγεται έντονα το καλοκαίρι, όταν έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τον ΟΦΗ, ενώ λίγους μήνες αργότερα σε ηλικία 18 ετών στο αγωνίστηκε με τη φανέλα του Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας και έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου.

Σε δηλώσεις του ο προπονητής του Pacific Andres ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις προοπτικές του Ίωνα ως "Tiger". Έρχεται σε εμάς με ένα εξαιρετικό υπόβαθρο και ποδοσφαιρική «πάστα». Ελπίζουμε να συνεχίσουμε την εξέλιξή του και να καλλιεργήσουμε τις ικανότητές του για το επόμενο επίπεδο».

Το ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ήταν έντονο, με αρκετά πανεπιστήμια υψηλού επιπέδου να τον προσεγγίζουν. Τελικά, η πρόταση του Pacific και το πλάνο που του παρουσιάστηκε έγειραν την πλάστιγγα... Ενώ αξίζει να αναφερθεί πως ο Παπαϊωάννου βρίσκεται ήδη στο «μικροσκόπιο» της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ (U19).

