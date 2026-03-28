Η Σενεγάλη αντιμετωπίζει το Περού σε φιλικό στο Παρίσι και αναμένεται να παρουσιάσει και τη φανέλα με τα δύο αστέρια, παρότι είχε ξεκαθαριστεί πως αυτό δεν θα συμβεί.

Με τεράστιο ενδιαφέρον αναμένεται η φιλική αναμέτρηση της Σενεγάλης με το Περού σήμερα στις 18:00, στο Παρίσι, με τους Αφρικανούς να έχουν δώσει στο ματς χαρακτήρα φιέστας για την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής - παρά την απόφαση της CAF να δώσει τελικά την κούπα στο Μαρόκο στα χαρτιά!



Τα Λιοντάρια της Τεράνγκα δεν χαμπαριάζουν και αυτό γίνεται ακόμη πιο σαφές από το γεγονός ότι στη δημοσίευση της ομάδας για τις φανέλες που θα φορεθούν ενάντια στους Περουβιανούς, διακρίνεται και το δεύτερο αστέρι πάνω από το εθνόσημο. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που προκαλεί ταυτόχρονα απορία, καθώς η Ομοσπονδία είχε διαμηνύσει μερικές ημέρες πριν ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού θα φορεθεί εμφάνιση με ένα αστέρι, η οποία είχε ετοιμαστεί από το 2025! Μάλιστα, είχε τονιστεί πως η φανέλα με τα δύο αστέρια θα ήταν έτοιμη από το φθινόπωρο...



Το φιλικό έχει γίνει sold out, με περίπου 80.000 οπαδούς να αναμένεται να δώσουν το παρών στο Σταντ ντε Φρανς, την ώρα που η Σενεγάλη έχει καταθέσει την προσφυγή της στο CAS και περιμένει την εκδίκαση της υπόθεσης - με μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου να έχει αναφέρει πριν από μερικές εβδομάδες πως οι Σενεγαλέζοι θα δικαιωθούν.