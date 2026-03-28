Όπως είχε προαναγγελθεί, οι παίκτες της Σενεγάλης πανηγύρισαν την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής πριν το φιλικό ματς με το Περού.

Τι κι αν για την CAF, τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2025 τον πήρε, έστω και στα χαρτιά, το Μαρόκο; Οι Σενεγαλέζοι έστησαν τη δική τους φιέστα στο Σταντ ντε Φρανς, υψώνοντας το τρόπαιο στον ουρανό του Παρισιού πριν τη φιλική αναμέτρηση με το Περού!

Περίπου 70.000 με 80.000 έχουν συρρεύσει στο γήπεδο προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα, με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της αφρικανικής χώρας να έχει δώσει χαρακτήρα φιέστας στην αναμέτρηση εδώ και μήνες και τα πλάνα να μην αλλάζουν παρά την απροσδόκητη απόφαση της CAF να δώσει τον τίτλο στους Μαροκινούς.

Υπενθυμίζεται πως τα Λιοντάρια της Τεράνγκα έχουν προσφύγει στο CAS, ισχυριζόμενοι πως η αφαίρεση του τροπαίου δεν ευσταθεί, ενώ ουσιαστικά έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα επιστρέψουν την κούπα!