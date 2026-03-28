Χωρίς Μαυροπάνο και Κοντούρη θα ταξιδέψει η εθνική Ελλάδας στη Βουδαπέστη, εν αναμονή εξελίξεων για τον Ρότα.

Δύο παίκτες από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή της Γαλανόλευκης για τη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Ουγγαρία. Αναλυτικότερα μετά την ήττα της Ελλάδας από την Παραγουάη (1-0) το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ραντεβού στην Puskas Arena (31/3, 20:00) για ένα ακόμη φιλικό ματς, ωστόσο θα υπάρξουν απουσίες.

Πιο συγκεκριμένα ο Μαυροπάνος, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι μετά από εξετάσεις που υπεβλήθει αποφασίστηκε να μην ακολουθήσει την αποστολή της εθνικής στη Βουδαπέστη. Ακόμη ο Κοντούρης θα κάνει κανονικά προπόνηση το Σάββατο αλλά θα ενσωματωθεί με την Ελπίδων για το κρίσιμο ραντεβού που έχει το σύνολο του Ταουσιάνη με τη Γερμανία στη Λεωφόρο Τρίτη (31/03, 19:00).

Όσον αφορά τον Ρότα έχει κάποιες μικρές ενοχλήσεις, καθώς δέχθηκε ένα πάτημα στο ματς με την Παραγουάη και η κατάστασή του θα αξιολογηθεί εκ νέου στην απογευματινή προπόνηση (18:00, Ρέντη). Ωστόσο σε πρώτη φάση δεν δείχνει κάτι σοβαρό.