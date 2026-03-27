Παίζοντας με δέκα από το 55', η Γαλλία επικράτησε 2-1 της Βραζιλίας σε φιλική αναμέτρηση στις ΗΠΑ.

Σε ένα άκρως... μουντιαλικό φιλικό ματς που έγινε στη Νέα Αγγλία, η Γαλλία των δέκα παικτών επικράτησε 2-1 της Βραζιλίας μπροστά σε πάνω από 60.000 οπαδούς που συνέρρευσαν στο Gillette Stadium για να δουν από κοντά τις δύο επίδοξες παγκόσμιες πρωταθλήτριες.

Οι Τρικολόρ άνοιξαν το σκορ στο 32', όταν μετά από εξαιρετική κάθετη μπαλιά του Ντεμπελέ, ο Μπαπέ έστειλε την πάλα στα δίχτυα με υπέροχο σκάψιμο. Παρότι έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 55' λόγω αποβολής του Ουπαμεκανό για φάουλ σε προφανή θέση για γκολ, οι Γάλλοι διπλασίασαν τα τέρματά τους με κοντινή προσπάθεια του Εκιτικέ μετά από πάσα του Ολίσε.

Η Σελεσάο κατόρθωσε να μειώσει στο τελικό 2-1 στο 78', με τον Μπρέμερ να στέλνει από κοντά την μπάλα στα δίχτυα μετά από φάση διαρκείας στην αντίπαλη περιοχή.