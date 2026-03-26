Την ώρα που ο πόλεμος μαίνεται στο Ιράν, το υπουργείο Αθλητισμού και Νεολαίας της χώρας προέβη σε απαγόρευση μετακίνησης αθλητικών ομάδων σε κράτη που θεωρούνται εχθρικά.

«Η παρουσία εθνικών ομάδων και συλλόγων σε χώρες που θεωρούνται εχθρικές και δεν γίνεται να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των αθλητών και των μελών των ομάδων απαγορεύεται μέχρι νεοτέρας» αναφέρει, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η σχετική ενημέρωση, με το υπουργείο να καλεί την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τους συλλόγους να ενημερώσουν την Ασιατική Ομοσπονδία για τη διεξαγωγή αγώνων σε ουδέτερες έδρες.

Όπως αναφέρει ο Ιρανός δημοσιογράφος Ερφάν Χοσεϊνί μάλιστα, μία από τις χώρες που απαγορεύεται να επισκεφτούν οι ομάδες του Ιράν είναι η Σαουδική Αραβία, κάτι που προκαλεί πρόβλημα στην Τράκτορ, που έχει προγραμματιστεί να αντιμετωπίσει την Σαμπάμπ Αλ Αχλί στην Τζέντα για το AFC Champions League Elite.