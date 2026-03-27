Η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων παίζει εντός έδρας με την Μάλτα την Παρασκευή αλλά το πιο κομβικό της παιχνίδι είναι με την Γερμανία.

Το παιχνίδι αυτό έχει την ιδιαιτερότητα ότι για πρώτη φορά σε τέτοιο ηλικιακό επίπεδο θα έχει εισιτήρια. Στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με τη Μάλτα την Παρασκευή (27/03, 18:00) στο Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς, η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και θα γίνει από τις Θύρες 1,2,3 του σταδίου, ωστόσο απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου με μηδενικό αντίτιμο μέσω της ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ ) για την ταυτοποίηση του κατόχου. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.

Από εκεί και πέρα η Εθνική μας ομάδα έχει... λοκάρει ως βασικό στόχο το Ελλάδα - Γερμανία της Τρίτης στη Λεωφόρο. Εκεί χρειάζεται νίκη ή ισοπαλία για να πάρει ένα αβαντάζ για την πρωτιά που οδηγεί σε απευθείας πρόκριση.

Ως προς το Euro 2025-2027 στην προκριματική φάση υπάρχουν 51 ομάδες. Συμμετέχουν οι Εθνικές 51 Ομοσπονδιών, οι οποίες χωρίζονται σε 9 ομίλους των 5 ή 6 ομάδων. Οι εννέα νικητές των ομίλων και ο καλύτερος δεύτερος (χωρίς να υπολογίζονται τα αποτελέσματα απέναντι στις ομάδες που τερμάτισαν στην έκτη θέση) προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση του τουρνουά, στην οποία θα βρίσκονται ως συνδιοργανωτές η Αλβανία και η Σερβία.

Σε επίπεδο Play Offs (8 ομάδες, Νοέμβριος 2026) μετέχουν οι υπόλοιποι οκτώ δεύτεροι που θα αγωνιστούν σε αγώνες για να καθοριστούν μέσω εντός και εκτός έδρας αγώνων μπαράζ οι τέσσερις τελευταίες ομάδες που θα προκριθούν στην τελική φάση. Στην τελική Φάση ( με 16 ομάδες το καλοκαίρι 2027) μετέχουν οι 9 επικεφαλής των ομίλων της προκριματικής φάσης, η καλύτερη δεύτερη ομάδα των προκριματικών, οι 4 νικητές των μπαράζ και οι συνδιοργανωτές Αλβανία και Σερβία.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά

Παρασκευή 27/03/26: Ελλάδα – Μάλτα

Τρίτη 31/03/26: Ελλάδα – Γερμανία

Σάββατο 26/09/26: Γεωργία – Ελλάδα

Πέμπτη 01/10/26: Ελλάδα – Λετονία

Τρίτη 06/10/26: Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα

Η βαθμολογία σε 5 αγώνες

1.Ελλάδα 15 βαθμοί

2.Γερμανία 12 βαθμοί

3.Βόρεια Ιρλανδία 7 βαθμοί

4.Γεωργία 5 βαθμοί

5.Λετονία 4 βαθμοί

6.Μάλτα 0 βαθμοί