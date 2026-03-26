Ταουσιάνης: «Συγκέντρωση στο πλάνο μας»

Ενόψει του αγώνα της Εθνικης Ελπιδων με τη Μάλτα (27/03, στις 19:00) μίλησε ο Ταουσιάνης, κάνοντας σαφες πως η ομάδα πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη στο πλάνο της.

Η Εθνική Ελπίδων έχει ραντεβού με τη Μάλτα στη Λιβαδειά την Παρασκευή (27/03, στις 19:00) και σειρά έχει η 2η Γερμανία στη Λεωφόρο την Τρίτη (31/03 στις 18:00) μετά το 5χ5 στον όμιλο.

Ο Γιάννης Ταουσιάνης μίλησε ενόψει του αγώνα με τη Μάλτα και στάθηκε στη συγκέντρωση που απαιτείται ώστε η Εθνική Ελπίδων να φτάσει στην έκτη σερί νίκη της στα προκριματικά του U21 EURO 2027. Βάζοντας έτσι ισχυρές βάσεις για την κορυφή του ομίλου, χωρίς να καθορίζουν όμως στο 100% την πρόκριση στα τελικά.

«Μπαίνουμε στον δεύτερο γύρο της προκριματικής φάσης του EURO 2027 με στόχο να συνεχίσουμε να βαδίζουμε στον δρόμο που έως τώρα έχουμε χαράξει. Έναν δρόμο καλών αγωνιστικών εμφανίσεων στα παιχνίδια και νικηφόρων αποτελεσμάτων. Μέσα από τη διαδικασία προετοιμασίας μας για το παιχνίδι με την Μάλτα, κύριο μέλημα μας είναι να παρουσιάσουμε για ακόμη μια φορά ένα πρόσωπο βασισμένο στις αρχές της αγωνιστικής μας ταυτότητας και με την συγκέντρωση στο πλάνο του να προσθέσουμε άλλη μια νίκη στην προσπάθεια μας να βρεθούμε στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας το καλοκαίρι του 2027» ανέφερε χαρακτηριστικά.