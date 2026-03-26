Προπονητής Παραγουάης: «Η Εθνική Ελλάδος έχει περισσότερο μέλλον από παρόν»

Ο προπονητής της Παραγουάης, Γκουστάβο Αλφάρο και ο ποδοσφαιριστής της Κρεμονέζε, Τόνι Σανάμπρια αναφέρθηκαν στη συνέντευξη Τύπου για το φιλικό με την Ελλάδα.

Η Ελλάδα φιλοξενεί την Παραγουάη στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης (27/03, στις 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ο προπονητής της, Γκουστάβο Αλφάρο αλλά και ο ποδοσφαιριστή της, Τόνι Σανάμπρια, αναφερθήκαν στο συγκεκριμένο ματς μέσω της συνέντευξη Τύπου.

Για τις πολλές κλήσεις που έχει κάνει: «Υπάρχει αυτό το διάστημα που είναι χρήσιμο για νέους παίκτες που έρχονται στην Εθνική. Στη Βραζιλία παίζουν με ένταση ενώ αλλού υπάρχει διακοπή. Ευτυχώς που υπάρχει κάποιος σαν τον Μαουρίσιο που είναι οργανωτή γιατί η Παραγουάη έπασχε από έναν τέτοιο παίκτη. Ο οργανωτής έλειπε. Στο Εκουαδόρ είχα παίκτες μόνο από το τοπικό πρωτάθλημα και τώρα βλέπω τη διαφορά. Για αυτό έχω κάνει πολλές κλήσεις. Να παράγουμε ένα γκρουπ παικτών και να μην δώσουμε έμφαση στα πρόσωπα. Όλη η χώρα έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια της ομάδας. Η Εθνική είναι πάνω από όλα και το να φοράς τη φανέλα της είναι πάντα κάτι πολύ ξεχωριστό».

Αν θα χρησιμοποιήσει περισσότερους νέους παίκτες: «Θα υπάρξουν αλλαγές και από τη στιγμή που η FIFA δίνει το δικαίωμα οκτώ αλλαγές, θα τις πραγματοποιήσω. Άλλοι θα παίξουν 90 λεπτά, άλλοι 50-60 αλλά θα τις εξαντλήσω».

Για την επιλογή της Ελλάδας: «Από την πλευρά της Παραγουάης διαλέξαμε την Ελλάδα. Θα βγάλω χρήσιμα συμπέρασμα γιατί το παιχνίδι της Ελλάδας μοιάζει με των ΗΠΑ και το Μαρόκο λόγω της ταχύτητας και έχει προσθέσει και τη δύναμη στο παιχνίδι της».

Η αξιολόγηση της Ελλάδας και ο λόγος της επιλογής: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρισκόμαστε εδώ. Βλέπω ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και είδα πράγματα μέσα από τα βίντεο. Ήταν χαρά γιατί είδα μία ομάδα που έχει αλλάξει. Γνωρίζω ότι η Ελλάδα ήταν κυρίως αμυντική, με δύναμη και έψαχνε αντεπίθεση. Έχει αρκετά νέα παιδιά που διαθέτουν ατομικές ικανότητες σε τεχνική και ταχύτητα. Θέλει την κατοχή πλέον και μεγάλη έμφαση στο επιθετικό τρανζίσιον. Είναι μία ομάδα που συνδυάζει νέους και έμπειρους παίκτες που παίζουν σε καλές ομάδες. Η Εθνική Ελλάδος έχει περισσότερο μέλλον από παρόν. Μοιάζει με τις ΗΠΑ όπως και το Μαρόκο το ίδιο που έχει παίκτες από το Μουντιάλ Κ20 του πήρε.»

Σανάμπρια: «Θυμάμαι τον παλμό από το ματς με τον Ολυμπιακό, έχει εξελιχθεί το ελληνικό πρωτάθλημα»

Ποια είναι η αίσθηση που έχει για τα ματς του Μουντιάλ: «Πρόκειται για ένα μεγάλο συναίσθημα. Δεν το έχω βιώσει ξανά και να δουλέψουμε μέρα με τη μέρα. Να δώσουν τα πάντα και να εκπροσωπήσουν τη χώρα με τον καλύτερο τρόπο».

Πώς αντιμετωπίζει το κομμάτι του χρόνου συμμετοχής: «Είναι γεγονός ότι όλοι θέλουν να παίζουν πολύ για να έχουν ρυθμό. Εγώ προσωπικά όποτε κληθώ θα παίξω για όσο με χρειάζεται η ομάδα. Αυτά έχουν σχέση με το σε τι κατάσταση είσαι στον σύλλογο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είτε μπω για λίγο, είτε για πολύ, θα τα δώσω όλα για το εθνόσημο».

Αν μίλησε με συμπαίκτες του που έχουν παίξει στο Μουντιάλ: «Έχω μιλήσει με κάποιους από αυτούς και ήταν πάντα το όνειρο μου να παίξω στο Μουντιάλ. Μου έχουν αναλύσει πώς είναι και το όνειρο της συμμετοχής αυτής ήταν από τότε που ήμουν στο σχολείο. Το ποδόσφαιρο μου έχει δώσει πολλά και εύχομαι να μου δώσει ακόμα περισσότερα και εύχομαι και σε άλλους ποδοσφαιριστές να το ζήσουν»

Είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα με την Μπέτις κόντρα στον Ολυμπιακό στο ίδιο γήπεδο. Τι θυμάται: «Θυμάμαι το στάδιο εννοείται. Το κοινό είναι έντονο, έχει παλμό, έχει πάθος. Στο πρωτάθλημα γνωρίζω πράγματα από φίλους που παίζουν εδώ. Έχει εξελιχθεί, έχει ανέβει, είναι πιο ανταγωνιστικό και έρχονται όλο και περισσότεροι παίκτες».