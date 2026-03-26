Ελλάδα - Παραγουάη: Ιταλική σφυρίχτρα στο φιλικό
Η Εθνική Ελλάδος φιλοξενεί την Παραγουάη σε φιλική αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης», η οποία έχει προκριθεί στα τελικά του Μουντιάλ και αποτελεί ένα καλό τεστ για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Ο Ιταλός διαιτητής Ντανιέλε Κίφι θα είναι ο άνθρωπος που θα σφυρίξει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο οποίος θα βρεθεί στην Ελλάδα για δεύτερη φορά.
Η πρώτη ήταν το 2022 για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό (0-0) ενώ ήταν ρέφερι και στη μάχη του Παναθηναϊκού με την Ντνίπρο (3-1) για τα προκριματικά του Champions League το 2023 στην Ουκρανία.
