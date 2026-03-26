Ο Ιταλός Ντανιέλε Κίφι θα σφυρίξει τη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η Εθνική Ελλάδος φιλοξενεί την Παραγουάη σε φιλική αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης», η οποία έχει προκριθεί στα τελικά του Μουντιάλ και αποτελεί ένα καλό τεστ για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Ιταλός διαιτητής Ντανιέλε Κίφι θα είναι ο άνθρωπος που θα σφυρίξει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο οποίος θα βρεθεί στην Ελλάδα για δεύτερη φορά.

Η πρώτη ήταν το 2022 για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό (0-0) ενώ ήταν ρέφερι και στη μάχη του Παναθηναϊκού με την Ντνίπρο (3-1) για τα προκριματικά του Champions League το 2023 στην Ουκρανία.