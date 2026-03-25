Η Εθνική Νέων παρότι προηγήθηκε από νωρίς κόντρα στην Αυστρία και είχε αρκετές στιγμές να βρει και άλλο γκολ, έμεινε στην ισοπαλία στην πρεμιέρα της Elite Round.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα ήταν καλύτερη, προηγήθηκε από νωρίς χάρη στον Τσίγκα (3') αλλά τελικά έμεινε στο ισόπαλο 1-1 και καλείται να κάνει υπέρβαση απέναντι σε Γερμανία και Σουηδία στα επόμενα ματς.

Η χώρα μας μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση με σκοπό να πιέσει ψηλά τους Αυστριακούς και τους αιφνιδίασε με τον Ματθαίο Τσίγκα να κάνει την προβολή και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Ελλάδας μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα.

Η Αυστρία κατάφερε να συνέλθει από το γρήγορο γκολ και έφτασε κοντά στην ισοφάριση με τον Αντεγιενούγκουρε στο 13' όμως ο Μπελέρης τον σταμάτησε. Την ίδια φάση είχε δύο λεπτά αργότερα ο Τσίγκας που έφυγε στην πλάτη της άμυνας όμως ο Τσίνερ με εντυπωσιακό τάκλιν τον σταμάτησε πριν... εκτελέσει.

Τελικά η ισοφάριση για τους Αυστριακούς ήρθε από τον Αντεγιενούγκουρε στο 27ο λεπτό, όταν ο Νταλμπίαζ πάτησε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα στην καρδιά της άμυνας και ο ταλαντούχος εξτρέμ νίκησε από κοντά τον Μπελερή για το 1-1.

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με διπλή σπουδαία ευκαιρία των Τσίγκα και Μύθου, με τον Ζαβιεσίτζκι να αποκρούει αμφότερες τις προσπάθειες. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρξαν τόσες φάσεις, με τον Μπελερή να δείχνει ετοιμότητα στο 66ο λεπτό σε ωραίο σουτ του Σπαλτ αλλά και του Χανγκλ στο 84'.

Ακολουθεί το παιχνίδι με τη Γερμανία το Σάββατο (28/03) στις 19:00 και η Elite Round ολοκληρώνεται την Τρίτη (31/03) ίδια ώρα, κόντρα στην Σουηδία.