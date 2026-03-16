Στις κλήσεις του Βαγγέλη Μόρα για τις υποχρεώσεις της Εθνική Νέων στην Elite Round για το Euro U19 έχουν συμπεριληφθεί εννέα ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.

Η Εθνική Νέων έχει μπροστά της την απαιτητική αποστολή της πρόκρισης στο Euro U19, μέσω του 1ου Ομίλου του Elite Round. Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα θα αντιμετωπίσει στη Γερμανία την Αυστρία (25/3, 13:00), τους οικοδεσπότες (28/3, 19:00) και τη Σουηδία (31/3, 19:00).

Αξιοσημείωτο, πως στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού τεχνικού έχουν συμπεριληφθεί εννέα ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ! Αρκετοί εξ αυτών είναι μέλη της Β' ομάδας και σε αυτό το πλαίσιο οι Θεσσαλονικείς εξασφάλισαν αναβολή της 6ης και της 7ης αγωνιστικής των Play Out της Super League 2.

Οι κλήσεις του Μόρα στην Εθνική Νέων:

Τερματοφύλακες: Κακαδιάρης Θεόφιλος (Αστέρας ΑΚΤΟR), Μπελερής Ευστάθιος (ΠΑΟΚ), Καλτσάς Βασίλειος (STK Samorin).

Αμυντικοί: Mπαταούλας Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Κοσίδης Γεώργιος (ΠΑΟΚ), Ψυρόπουλος Σταύρος (ΑΕΚ), Καλοσκάμης Νεκτάριος (Παναθηναϊκός), Ντούνγκα Μπέντρι (ΠΑΟΚ), Τσιότας Παύλος (ΠΑΟΚ), Καινουργιάκης Παύλος (ΟΦΗ), Ογιεμπάντε Ράϊαν (West Ham).

Μέσοι: Ελευθεριάδης Βασίλειος (ΠΑΟΚ), Φίλης Χρήστος (Ολυμπιακός), Σαρρής Ιωάννης (ΠΑΟΚ), Ζέκα Ρουσίτ (Παναθηναϊκός), Μπόκος Ιωάννης- Γαβριήλ (Παναθηναϊκός).

Επιθετικοί: Χαρουπάς Κωνσταντίνος (Άρης), Κολοκοτρώνης Πέτρος (Ολυμπιακός), Σώκος Γεώργιος (Παναθηναϊκός), Χαμίντα Ντίσο Άγγελος (Lillestrom SK), Χάμζα Έρικ (Ολυμπιακός), Μύθου Ανέστης (ΠΑΟΚ), Παπανικόπουλος Αθανάσιος (ΠΑΟΚ), Τσίγκας Ματθαίος (Vfb Stuttgart).

Η ενημέρωση της Super League 2

«Οι αγωνιστικές των PLAY OUTS A’ Oμίλου θα διεξαχθούν ως εξής: 6η αγωνιστική Κυριακή 05/04/26, 7η αγωνιστική Μ.Τετάρτη 08/04/26, 8η αγωνιστική Σάββατο 18/04/26, 9η αγωνιστική Τετάρτη 22/04/26 & 10η αγωνιστική Κυριακή 26/04/26».