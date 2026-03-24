NXGN 2026 με ελληνικό... άρωμα: Στην 14η θέση ο Καρέτσας και στην 25η θέση ο Κωστούλας!

Το «Goal» ανακοίνωσε τη φετινή λίστα με τους κορυφαίους νέους ποδοσφαιριστές της χρονιάς, τη NXGN 2026 όπου υπάρχει ελληνικό στοιχείο και μάλιστα ψηλά στις θέσεις.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η διεθνής ιστοσελίδα «GOAL» φτιάχνει τη λίστα NXGN με τα καλύτερα ταλέντα της χρονιάς, με την τελευταία έκδοση της να αφορά ποδοσφαιριστής που έχουν γεννηθεί από το 2007 και μετά.

Το ξεχωριστό που έχει η φετινή κατάταξη είναι ότι περιέχει δύο Έλληνες και μάλιστα σε ιδιαίτερα υψηλές θέσεις ανάμεσα σε σπουδαία wonderkids της Ευρώπης με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τους 50 παίκτες.

È QUEL giorno dell'anno: su GOAL online NXGN 2026, i 50 migliori talenti under 19 del mondo.



Non solo Yamal, Dowman, Estevao ma anche i vari Karetsas, Alajbegovic, Kostov, Eichhorn e Joan Martinez: viaggio alla scoperta delle stelle del futuro 🌟💎🔮@GoalItalia… — Simone Gambino (@SimoneGambino) March 24, 2026

Αρχικά ο Μπάμπης Κωστούλας της Μπράιτον βρίσκεται στην 25η θέση μετά την πώληση-ρεκόρ από τον Ολυμπιακό αλλά και το ιδιαίτερα ελπιδοφόρο ξεκίνημα στην Premier League παρά το νεαρό της ηλικίας του. Αλλά έντεκα θέσεις πιο πάνω και συγκεκριμένα στην 14η θέση φιγουράρει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Το παιδί-θαύμα της Γκενκ έχει σπάσει τα κοντέρ στο Βέλγιο μετρώντας 18 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και έχοντας εκτοξεύσει την αξία του στα ύψη ενόψει του καλοκαιριού. Φυσικά την πρωτιά κατέκτησε ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα και τον πλαισιώνουν ο Εστεβάο της Τσέλσι και ο Κουμπαρσί.