Γιάννης Ταουσιάνης στο Gazzetta: «Σπουδαίo δεν ήταν το διπλό με Γερμανία αλλά να βρεθούμε στο EURO»

Ο άνθρωπος πίσω από την Εθνική Ελπίδων που ξεκίνησε τα προκριματικά του EURO U21 με το 3/3. Ο Γιάννης Ταουσιάνης μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στο επίπεδο της ομάδας του, τις νίκες με Γερμανία και Λετονία αλλά και τον προκάτοχο του, Νίκο Παπαδόπουλο.

Επιστροφή στην Ελλάδα για τους διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων το βράδυ της Τετάρτης (15/10). Με δύο σπουδαία διπλά στις βαλίτσες τους κόντρα σε Γερμανία και Λετονία ενώ πλέον μπροστά τους έχουν τέσσερα παιχνίδια εντός έδρας, με τα δύο πρώτα από αυτά να είναι σε Αθήνα και Λιβαδειά.

Τόσο η ιστορική νίκη με τη Γερμανία, όσο και το δύσκολο τρίποντο με τη Λετονία, ήρθε μετά από ελκυστική εμφάνιση και ανάδειξη του ταλέντου που δεσπόζει στη συγκεκριμένη ομάδα. Ωστόσο πίσω από αυτή την ομάδα, βρίσκεται ο Γιάννης Ταουσιάνης.

Ο 53χρονος Έλληνας προπονητής που βρίσκεται 1,5 χρόνο στον πάγκο της Εθνικής Ελπίδων και έχει βάλει την υπογραφή του στο αποτέλεσμα που καμαρώνουμε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ίδιος μίλησε στο Gazzetta μετά το εξαιρετικό ξεκίνημα της Εθνικής Ελπίδων και αναφέρθηκε τόσο στα παιδιά που έχει στο ενεργητικό του όσο και στην εμφάνιση.

- Τώρα που έπεσαν οι παλμοί, ποια ειναι τα συναισθήματα σας για το 2/2;

«Αποστολή εξετελέσθη με επιτυχία, είμαστε ικανοποιημένοι από το αγωνιστικό πρόσωπο που δείξαμε και την κατάκτηση των δύο νικών. Είναι σημαντικό οτι εχουμε ξεκινήσει την προκριματική φάση με τρείς νίκες αλλά δεν είναι αυτό το σπουδαίο. Το σπουδαίο θα είναι να βρεθούμε μετά από 25 χρόνια σε τελική φάση EURO και αυτός είναι ο στόχος μας».

- Τι κρατάτε και τι πετάτε από αυτά τα δύο ματς;

«Σε μεγάλο ποσοστό έχω να κρατήσω μόνο καλά πράγματα. Ανταποκριθήκαμε σε διαφορετικές τακτικές με πολύ καλό τρόπο. Κρατάω την πνευματική συγκέντρωση, την προσήλωση στα χαρακτηριστικά και το πλάνο που έχουμε από τους παίκτες. Ακόμα και σε διαστήματα που τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και όπως θέλαμε, κρατήσαμε τη ψυχραιμία μας και είναι το σημαντικότερο είναι το ομαδικό πνεύμα. Είναι σπουδαίο το γεγονός ότι τα παιδιά που ήταν στον πάγκο πανηγύρισαν περισσότερο και πιο έντονα από τα παιδιά που ήταν στον αγωνιστικό χώρο».

- Πετύχατε μία ιστορική νίκη κόντρα στη Γερμανία. Που οφείλεται αυτό θεωρείτε;

«Είχαμε να κερδίσουμε πολλά πράγματα. Ήταν σημαντικό ότι είχαμε τα στοιχεία που σου είπα πριν. Είχαμε ετοιμότητα στο τι θα κάνουμε, ακολουθήσαμε πιστά το πλάνο μας απέναντι σε μία ομάδα υψηλού επιπέδου όπως η Γερμανία, όπου οι αισθήσεις πρέπει να είναι στο 100% γιατί σε αυτό το επίπεδο, οι λεπτομέρειες καθορίζουν καταστάσεις. Η αντίδραση των ποδοσφαιριστών μου ήταν εξαιρετική όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και ισοφαριστήκαμε και δεχθήκαμε πίεση. Διατηρήσαμε τα συναισθήματά μας προς τη σωστή κατεύθυνση. Για να είμαστε ειλικρινής, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν στιγμές που είναι σημαντικές και μπορεί να καθορίσουν τα πράγματα. Ήμασταν τυχεροί στη φάση με το δοκάρι γιατί ίσως βλέπαμε διαφορετικό ματς αλλά δεν μπορούμε να μην σταθούμε στην αντίδραση μετά την ισοφάριση».

- Τι είπατε πριν το παιχνίδι με τη Γερμανία

«Είπα ότι θεωρώ ότι αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών είναι σε ένα σημείο που μπορεί να αγωνιστεί σε ένα καλό βαθμό ομάδες υψηλού επιπέδου. Είναι πολύ σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματα σου και να έχεις ισορροπία και πνευματική προσήλωση στο ματς. Έμεναν 10 λεπτά, έπρεπε το προβάδισμα που είχαμε αποκτήσει, να το διατηρήσουμε και αυτό κάναμε».

- Είδαμε στα τελευταία λεπτά, με το σκορ στο 3-2 υπέρ μας, οι επιθετικοί να πιέζουν ψηλά τους Γερμανούς. Ήταν οδηγία;

«Όταν έχεις αντίπαλο με ποιότητα, πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις πάντα. Η επιλογή να μην δώσουμε χώρο και χρόνο στον αντίπαλο να σκεφτεί επιθέσεις ήταν η απόφαση μας. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος δρόμος. Παίρνεις μία απόφαση όπου μπορεί να κερδίσεις κάτι, μπορεί και όχι. Όμως πρέπει να τη στηρίξεις. Και εκεί μέτρησε η ψυχή και η αποφασιστικότητα των παιδιών για να φύγουν με τη νίκη».

- Κάποια παιδιά είπαν ότι πριν το παιχνίδι, πίστευαν ότι μπορούν να νικήσουν τη Γερμανία. Από που πηγάζει αυτή η αυτοπεποίθηση;

«Είχα την τύχη τον Νοέμβριο, να βρεθούμε με την ομάδα τέσσερις φορές, να παίξουμε φιλικά, να δουλέψουμε στο πλάνο μας και μέσα από αυτό να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε και να συντονίσουμε τις ενέργειες μας. Είχα τη τύχη να το έχω αυτό το διάστημα και μέσα από τη δουλειά, το ταλέντο και την ποιότητα που έχει το σύνολο, έχει δημιουργηθεί η απαραίτητη αυτοπεποίθηση».

- Τι ακολούθησε μετά στα αποδυτήρια;

«Υπήρχε χαρά σίγουρα αλλά αξίζει σεβασμός σε αυτά τα παιδιά. Μετά το παιχνίδι υπήρξε καταλογισμός συναισθημάτων και σκέψη για το επόμενο παιχνίδι. Αξίζει μεγάλη αναγνώριση σε όλα τα επιτελεία που έχουν εκπαιδεύσει αυτά τα παιδιά με αυτό τον τρόπο και σε αυτά οφείλεται που έχουν φτάσει αυτά παιδιά σε αυτό το επίπεδο».

- Πάμε στα ματς με τη Λετονία. Διαφορετική δυναμική και διαφορετική προσέγγιση...

«Ο κοινός παρονομαστής είναι ίδιος σε κάθε ματς όσον αφορά την προετοιμασία. Ήταν ένα παιχνίδι διαφορετικών τακτικών συνθηκών. Παίζει ρόλο πώς αντιμετώπισαν τις συνθήκες οι ποδοσφαιριστές. Υπήρχε η ψυχραιμία και το καθαρό μυαλό να φτάσουμε στη νίκη βάση των συνθηκών που είχαμε. Το σημαντικό είναι ότι ήρθε η νίκη».

- Πόσο σημαντικό είναι να έχετε ποικίλες επιλογές στα χέρια σας από άποψη παικτών;

«Όταν παίζεις δύο παιχνίδια σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, είναι σημαντικό το εύρος του ρόστερ. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο αν αντιληφθούμε υπάρχουν και άλλα 2-3 παιδιά στη δεξαμενή που δεν έπαιξαν σε αυτά τα ματς. Πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση και να υπολογίσουμε τον αγωνιστικό τους ρυθμό. Παίζει ρόλο. Ειδικά σε αυτά τα κλιμάκια μετράει πολύ ο αγωνιστικός ρυθμός».

- Πιστεύετε ότι σε αυτό έχει βοηθήσει η δημιουργία των Β' ομάδων;

«Γενικά είναι σημαντικό ότι έχει πέσει ο μέσος όρος ηλικίας στο υψηλό επίπεδο και οι ομάδες εμπιστεύονται τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Η δημιουργία των Β' ομάδων δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά που δεν έχουν τον χώρο στην πρώτη ομάδα, να έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Αυτό θα ενισχυθεί όταν κερδίσουν περισσότερο χρόνο στις ομάδες της πρώτης κατηγορίας».

«Ο Νίκος Παπαδόπουλος ήταν από τους πρώτους που με πήρε τηλέφωνο μετά τη νίκη με τη Λετονία»

- Θεωρείτε ότι θα δούμε παιδιά των Ελπίδων στη μελλοντική Ανδρών;

«Η λογική εξέλιξη στο πέρασμα των χρόνων είναι ότι κάποια παιδιά από την Ελπίδων να στελεχώσουν την Ανδρών. Το ταλέντο υπάρχει, η προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα έχει γίνει σε καλό βαθμό. Από εκεί κα πέρα εξαρτάται από τα ίδια τα παιδιά από τη διάρκεια και τη δουλειά τους. Κάποια παιδιά από αυτά θα βρεθούν στην Εθνική Ανδρών ανάλογα με τις ανάγκες της».

- Ζείτε από κοντά αυτά τα παιδιά. Ο Έλληνας έχει ταλέντο τελικά;

«Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είχε ανέκαθεν ταλέντο. Απλώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει πιο οργανωμένο πλαίσιο στα τμήματα υποδομών για να αξιοποιήσουν και να ενισχύσουν αυτό το ταλέντο και με άλλες παραμέτρους. Έχει να κάνει με την εκπαίδευση στις ομάδες.

Έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε υπερήφανοι με αυτή τη γενιά ποδοσφαιριστών και να αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα, αλλά όπως είπα και πριν, το σπουδαίο είναι να βρεθούμε στην τελική φάση του EURO και ο δρόμος είναι μεγάλος και δύσκολος γιατί έχουμε απέναντι μία υψηλού επιπέδου ομάδα όπως η Γερμανία που είναι ισχυρή δύναμη και ομάδες που είναι ανταγωνιστικές όπως η Γεωργία και η Ιρλανδία αλλά και ομάδες που δύσκολα μπορείς να τις κερδίσεις. Σε έναν όμιλο όπου παίρνει ο πρώτος και ο καλύτερος 2ος περνούν στην επόμενη φάση».

- Πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί κόσμος στο γήπεδο για τα ματς των Ελπίδων;

«Το να παίζεις σε γεμάτο γήπεδο σου δημιουργεί κίνητρο. Αν κάναμε τον κόσμο που μας είδε να αισθανθεί καλά με αυτές τις εμφανίσεις, μας χαροποιεί ακόμα περισσότερο».

- Τέλος, θα ήθελα ένα σχόλιο για τη δουλειά που έκανε ο Νίκος Παπαδόπουλος πριν τον διαδεχθείτε.

«Όταν ανέλαβα την προηγούμενη γενιά ήταν εμφανής η άρτια δουλειά του Νίκου. Άφησε τη σφραγίδα του στην Εθνική Ελπίδων όπως την αφήνει και στο πρωτάθλημα της Stoiximan Superleague με αυτά που παρουσιάζει με με τον Λεβαδειακό αυτά τα δύο χρόνια εκπροσωπώντας με πολύ καλό τρόπο τον Έλληνα προπονητή και επί την ευκαιρία σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναδείξω, το γεγονός ότι ο Νίκος ήταν από τους πρώτους που μου έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα για τη νίκη με τη Λετονία».