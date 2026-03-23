Ο μέσος του συλλόγου του Αστέρα κλήθηκε - για 2η φορά - στην ομάδα της Εθνικής Ελπίδων από τον κόουτς Ταουσιάνη.

Ο Χρήστος Αλμύρας θα πάρει την θέση του τραυματία Κάτρη στην Εθνική Ελπίδων. Ο μέσος του Αστέρα είχε κληθεί ξανά σε αυτό το ηλικιακό επίπεδο αλλά δεν είχε αγωνιστεί. Τώρα παίρνει ξανά την ευκαιρία του από τον κόουτς Ταουσιάνη. Θυμίζουμε πώς ο Αλμύρας είχε συγκλονίσει με το ξέσπασμα του και το κλάμα του μετά την ήττα του Αστέρα από τον Πανσερραϊκό στην Τρίπολη.

Το who is who του Αλμύρα

Γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου του 2005 και στα 6 του χρόνια ο ΠΑΟΚ τον ενέταξε στις Ακαδημίες του από τον Εθνικό Λαγυνών. Στους Ασπρόμαυρους έφτασε μέχρι την Κ17 και το 2021 «μετακόμισε» στον... αιώνιο αντίπαλο της πόλης, τον Άρη, όπου άφησε καλές εντυπώσεις ως 8αρι, στην Κ19. Αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε ανδρικό επίπεδο τη σεζόν 2024-25, με τη φανέλα του Μακεδονικού, με τον οποίο έκανε τη διαφορά; στη Super League 2.

Κατέγραψε 23 συμμετοχές, σημείωσε δύο γκολ και με τις εμφανίσεις του κέντρισε το ενδιαφέρον του Αστέρα AKTOR, ο οποίος τον αγόρασε. Ο νεαρός box to box μέσος προοριζόταν για τη Β' ομάδα, όμως ως project είχε προοπτική να προβιβαστεί στην πρώτη ομάδα. Στην αρχή της σεζόν κέρδισε την εμπιστοσύνη του Σάββα Παντελίδη, ο οποίος τον χρησιμοποίησε σε πέντε ματς, τρία στη Stoiximan Super League 1 και δύο για το Κύπελλο.

Με την πρόσληψη του Κόουλμαν ο Αλμύρας χρησιμοποιήθηκε μόνιμα στη Β' ομάδα από τον Αντωνόπουλο, όπου ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην εξαιρετική πορεία που οδήγησε στα Play Offs του Βορρά. Στη Super League 2 είχε σκοράρει κόντρα στη Νίκη Βόλου. Ακολούθησε η αξιοποίησή του και σε επίπεδο α' ομάδας στον Αστέρα.