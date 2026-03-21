Ντροπιαστικό περιστατικό σε αγώνα παιδιών στην Πορτογαλία, με προπονητή να ρίχνει κουτουλιά στον διαιτητή...

Ένα σοκαριστικό και συνάμα ντροπιαστικό συμβάν καταγράφηκε το Σάββατο (21/3) στην Πορτογαλία, με βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου να απεικονίζει προπονητή να επιτίθεται με κουτουλιά σε διαιτητή σε αγώνα... Κ11! Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, πρόκειται για τον τεχνικό ομάδας ονόματι Μπομπαντελένσε, οι άνθρωποι της οποίας προχώρησαν στην απόλυσή του αμέσως μετά το περιστατικό.

Αντίπαλος της ομάδας ήταν η Πόντε ντε Φριέλας, με τις εικόνες να προκαλούν αλγεινή εντύπωση και να επαναφέρουν στο προσκήνιο το πρόβλημα βίας που υπάρχει συχνά ακόμα και σε επίπεδο ακαδημιών. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τους Πορτογάλους, η αστυνομία της περιοχής έχει δεχτεί καταγγελία για το συμβάν, με ανακοίνωση να αναμένεται τις επόμενες ημέρες και από τους τοπικούς ποδοσφαιρικούς αρμοδίους.