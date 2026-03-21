Πορτογαλία: Προπονητής έριξε κουτουλιά στον διαιτητή σε αγώνα Κ11
Ένα σοκαριστικό και συνάμα ντροπιαστικό συμβάν καταγράφηκε το Σάββατο (21/3) στην Πορτογαλία, με βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου να απεικονίζει προπονητή να επιτίθεται με κουτουλιά σε διαιτητή σε αγώνα... Κ11! Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, πρόκειται για τον τεχνικό ομάδας ονόματι Μπομπαντελένσε, οι άνθρωποι της οποίας προχώρησαν στην απόλυσή του αμέσως μετά το περιστατικό.
Αντίπαλος της ομάδας ήταν η Πόντε ντε Φριέλας, με τις εικόνες να προκαλούν αλγεινή εντύπωση και να επαναφέρουν στο προσκήνιο το πρόβλημα βίας που υπάρχει συχνά ακόμα και σε επίπεδο ακαδημιών. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τους Πορτογάλους, η αστυνομία της περιοχής έχει δεχτεί καταγγελία για το συμβάν, με ανακοίνωση να αναμένεται τις επόμενες ημέρες και από τους τοπικούς ποδοσφαιρικούς αρμοδίους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.